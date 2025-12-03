暴雪娛樂推《魔獸世界》限定主題房 入住台北漢來享五星禮遇與客製化主機暢玩

以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯地毯營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家還能動手替換經典遊戲角色壁畫，彷彿體驗「房屋系統」可自由裝飾的特色。圖／暴雪娛樂提供

全球知名大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》，宣布將於2026年3月3日正式發行跨資料片故事《世界之魂戰記》的第二部曲《至暗之夜》 。為了迎接備受期待的新遊戲功能「房屋系統」並回饋台灣玩家，暴雪娛樂攜手台北漢來大飯店，於2025年12月4日至2026年2月1日期間，推出台灣限定的《魔獸世界：至暗之夜》主題房 。此次合作不僅將遊戲內的虛擬場景搬進現實，更結合五星級住宿服務，為玩家打造獨一無二的沉浸式娛樂體驗 。

這間全台唯一的魔獸主題房在設計上極具巧思，利用石磚壁貼、復古家具以及印有艾澤拉斯世界的地毯，營造出濃厚的遊戲氛圍 。為了呼應遊戲中即將推出的「房屋系統」特色，房間內特別設置了可替換的經典遊戲角色壁畫，以及象徵部落與聯盟陣營的旗幟床褥用品，讓入住的玩家能夠親自動手裝飾，彷彿身歷其境地體驗打造個人專屬空間的樂趣 。

除了硬體裝潢，房間內的設備也是一大亮點。暴雪娛樂特別邀請台灣知名電腦改裝職人 Mark's Fabrication，獨家創作全球唯一、高度達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯‧黑暗帝國主機」 。玩家在住宿期間，可以使用這台收藏級的藝術主機，搶先暢玩資料片《至暗之夜》中「房屋系統」的部分體驗內容，享受流暢的遊戲效能與視覺震撼 。

由台灣知名電腦改裝職人 Mark's Fabrication 創作，全球唯一、高度達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯‧黑暗帝國主機」 。

玩家入住主題房期間，可以使用《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯‧黑暗帝國主機」，搶先暢玩資料片《至暗之夜》中「房屋系統」的部分體驗內容。

入住主題房的粉絲還將享有豐厚的專屬禮遇。每位房客皆可獲得包括《魔獸世界》皮皮玩偶、《至暗之夜》紀念海報、主題房紀念毛巾以及30天遊戲時間等周邊好禮 。在餐飲服務方面，飯店提供頂級自助早餐、行政酒廊禮遇，以及價值新台幣3,000元的餐飲額度，確保玩家在展開冒險之餘，也能享有賓至如歸的舒適享受 。

特別客製化的《魔獸》浴室用品。

《至暗之夜》紀念海報、主題房紀念毛巾以及30天遊戲時間等周邊好禮 。

針對遊戲內容的更新，暴雪娛樂表示，全新的「房屋系統」將於12月4日起開放給預購《至暗之夜》的玩家搶先體驗 。玩家可以透過購買史詩組合包或英雄組合包，提前加入社區、購買房屋，並發揮創意打造展現個人風格的家園，甚至能與好友比鄰而居，共享社交樂趣 。預購組合包的玩家還能獲得角色直升80級、飛行坐騎、塑形套裝等多項虛擬寶物 。



