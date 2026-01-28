暴雪封鎖北海道！JR札幌線連兩晚夜間停駛全力除雪

（記者許皓庭／綜合報導）受到紀錄性罕見大雪侵襲，JR 北海道宣布為加速軌道除雪作業，將於今（28）日與明（29）日兩天實施大規模減班。屆時晚間 9 時以後，所有往返札幌站的列車將全面停駛，且站方明確表示不會提供任何替代交通運輸工具。此波致災性降雪已導致北海道海陸空交通嚴重受阻，預計影響範圍將持續擴大至都會圈通勤與長途特急班次。

根據北海道放送（HBC）報導，自 25 日起札幌地區降下破紀錄暴雪，積雪量一度達到 112 公分，創下自 2022 年以來的新高，其中單日 54 公分的降雪量更打破了 1 月份的歷史紀錄。極端天氣導致札幌都會圈的鐵路營運面臨嚴峻挑戰，儘管工作人員已利用每日末班車後的收班時間進行清雪，但面對持續堆積的雪量，夜間作業時數已明顯不足，無法有效改善線路狀況。

為了盡速恢復正常營運，JR 北海道決定採取提前收班的應變措施，於 28 日及 29 日晚間 21 時起，全面停止札幌站的列車進出。官方強調，唯有爭取充足的除雪時間，才能徹底清理軌道設施。此外，除了晚間停駛外，白天及隔日清晨的部分班次也可能根據即時雪情實施臨時停運，受影響範圍甚至包含部分特急列車。

這波暴雪帶來的衝擊不僅限於鐵路，新千歲機場日前也因氣候惡劣，導致約 7,000 名旅客被迫在機場過夜，全區域停駛的列車班次累計近千班。JR 北海道官網預警，札幌各車站的清雪工程將轉為常態化作業，從 1 月 3 日起至 2 月 28 日期間，每週六深夜包含末班車在內的部分列車都將實施停駛計畫。

目前北海道各地仍處於低溫與降雪警戒中，當局呼籲民眾與國際旅客隨時關注 JR 北海道官網的最新動態。由於停駛路段不提供巴士接駁，旅客需預留充足的時間調整行程，並留意路面結冰可能導致的行路風險。JR 北海道表示，雖然停駛造成不便，但集中除雪是確保後續行車安全的必要手段，目標是將交通癱瘓的時間縮到最短。

