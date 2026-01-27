暴雪慶35週年！Showcase全球發布會月底登場 預告BlizzCon 9月回歸

暴雪娛樂公開即將登場的2026年「Blizzard Showcase全球發布會」播出日期。圖／暴雪娛樂提供

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）於今（27）日正式公開「Blizzard Showcase 全球發布會」直播時程，藉此慶祝公司成立 35 週年。本次系列發布會將由製作團隊主持，預計發布《魔獸世界》《鬥陣特攻》《爐石戰記》及《暗黑破壞神》等核心作品的最新公告。官方同時宣布，備受社群期待的年度盛會 BlizzCon 2026 已定於今年 9 月重磅回歸。

暴雪娛樂總裁 Johanna Faries 表示，開發團隊已為各款遊戲的玩家集結豪華陣容。Faries 指出：「這場重大的發布會正值我們回顧暴雪娛樂 35 年深厚歷史、並展望未來宏大願景的重要時刻。這些即將分享的消息只是開端，我們已經迫不及待想讓這些公開內容成真！」

「Blizzard Showcase 全球發布會」將於台灣時間 1 月底起陸續登場，各遊戲頻道同步直播：

1 月 30 日凌晨 1 時：《魔獸世界》艾澤拉斯總覽

2 月 5 日凌晨 2 時：《鬥陣特攻》精彩聚焦

2 月 10 日凌晨 1 時 30 分：《爐石戰記》精彩聚焦

2 月 12 日凌晨 6 時：《暗黑破壞神》30 週年精彩聚焦

率先於本週登場的《魔獸世界》艾澤拉斯總覽，將由執行製作人 Holly Longdale 與資深遊戲總監 Ion Hazzikostas 共同主持。Longdale 與 Hazzikostas 將回顧近期內容，並公開 2026 年針對《魔獸世界》及《魔獸世界》經典版的未來規畫，提供玩家更完整的營運藍圖。

此外，暴雪娛樂也發布紀念影片《暴雪娛樂：嶄新篇章》（Blizzard: The Next Chapter），藉此致敬品牌發展史。影片中展示了來自實體檔案館的近 400 種製品，象徵品牌橫跨 35 年的發展歷程。官方表示，這些紀錄不僅是向開發者與社群致意，更代表了暴雪娛樂持續推動遊戲創新的核心精神與故事展望。



