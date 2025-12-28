暴雪攪亂耶誕返鄉潮！ 美東急凍逾9000航班受影響

美東時間26日晚間開始，強勁的冬季風暴橫掃美國東北部與五大湖區。（示意圖／Pexels）





在耶誕返鄉高峰之際，美東時間26日晚間開始，強勁的冬季風暴，橫掃美國東北部與五大湖區。導致路面結冰，就連機場跑道也不例外。這也造成全美超過9千架次航班取消或延誤。紐約州與紐澤西州政府宣布當地進入緊急狀態，呼籲民眾盡量減少外出，確保安全。

機場跑道上，除雪車來回穿梭，清理堆積如山的積雪，一場冬季風暴，26號晚間到27號清晨襲擊美國東北部，全美已經有超過9000架次國內航班取消或延誤。

機場旅客：「我一整天都在等著回家，我沒帶手套，因為昨天老家還有攝氏31度，結果到這裡卻下著雪，只有零下7度，對我們來說真的差很多。」

夾帶冰雪的冬季風暴，橫掃五大湖區，以及美國東北部多地，帶來暴雪與結冰路面，紐約地區的甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場，及紐瓦克自由國際機場都受到衝擊，紐約州與紐澤西州政府宣布進入緊急狀態，呼籲民眾減少外出。

紐約市警察局長伊斯科爾：「這是紐約市多年來，最顯著的一次降雪。」

短短一天之內，美國多地覆蓋上厚重積雪，紐約中央公園積雪高度超過10公分，長島部分地區，以及康乃狄克州，積雪甚至可能接近20公分，創下2022年以來最多，陸空交通全面受阻，航班與道路都受到嚴重影響。

美國記者：「這正值假期旅遊旺季，預料將是整個假期最繁忙的一天之前，美國運輸安全管理局預估，週日將有接近300萬名旅客出行。」

耶誕假期南來北往，即便暴雪帶來諸多不便，仍澆不熄民眾出門走走的興致，在紐約時報廣場，依舊可見大批遊客頂著飄雪，感受跨年前的節慶氣氛，目前紐約各地已全面展開除雪作業，期盼能在安全無虞下，迎接跨年夜到來。