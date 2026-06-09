暴雪聯手六福萬怡推《暗黑破壞神IV》主題房 入住送專屬戰利品再抽ROG電競筆電

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暴雪娛樂與台北六福萬怡酒店合作《暗黑破壞神IV：憎恨之王》主題聯名住宿與餐飲專案。飯店主題樓層以「憎恨之王」墨菲斯托為視覺主軸，重現暗黑祭壇與地獄符文等場景。

暴雪娛樂為迎接《暗黑破壞神IV：憎恨之王》上市，攜手台北六福萬怡酒店推出史無前例的主題聯名住宿與餐飲專案。活動自2026年5月30日起登場，將遊戲中的「聖休亞瑞」黑暗氛圍完美重現於現實世界。玩家不僅能體驗由墨菲斯托坐鎮的主題樓層與客房，還能品嚐專屬特餐、使用華碩 ROG 高階電競設備暢玩遊戲，更有機會抽中限量版模型與電競筆電等大獎。

本次主題客房的設計核心圍繞著「聖休亞瑞」，完美融合莉莉絲與伊納瑞斯等經典角色元素。房內更全面導入ASUS ROG的高規格電競設備，依房型配備ROG Xbox Ally X、ROG NUC或ROG G700等硬體，讓住客獲得最佳化的遊戲體驗。此外，凡入住專案客房，皆可獲得市面無販售的獨家戰利品，包含限量角色啤酒、主題冰壩杯、床尾巾、莉莉絲抱枕及兩組遊戲內虛擬物品「奧格隆劍塑形」。

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主題客房的設計核心圍繞著「聖休亞瑞」，全面導入ASUS ROG的高規格電競設備。

入住主題客房可獲得市面無販售的獨家戰利品。

入住主題客房可獲得市面無販售的獨家戰利品。

飯店主題樓層以「憎恨之王」墨菲斯托為視覺主軸，重現暗黑祭壇與地獄符文等場景。先前於台北三創園區引發話題的三公尺巨型墨菲斯托雕像也移師至此，帶給玩家強烈的視覺震撼。The Lounge大廳酒吧則化身遊戲體驗區，設置百吋電視與電競主機，並推出主題饗宴。每週四、五晚間更開啟「世界任務」，四人組隊消費指定套餐即可獲贈Xbox Game Pass月卡體驗券。

飯店主題樓層展示遊戲相關收藏。

住宿專案售價與超值抽獎活動

《暗黑破壞神》主題住房專案於2026年4月28日開放預訂，入住期間為同年5月30日至9月30日。平日純住房專案每晚新台幣7,200元起，包含兩客主題餐的「一泊一食」專案平日則為新台幣9,000元起。住客不僅能參加限定抽獎，有機會抱走ASUS ROG Strix G16電競筆電、莉莉絲壁掛及暴雪台灣辦公室導覽資格；若於大廳酒吧分次累計消費達四次主題餐，還可加碼抽26吋墨菲斯托雕像。



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