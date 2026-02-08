暴雪難阻熱情 華郵：激進派領袖大勝

日本眾議院選舉8日投開票，出口民調顯示，首相高市早苗領導的執政聯盟大幅領先，席次可望跨越2/3門檻，而截至昨晚10時許，執政聯盟已突破306席。多組外媒以「壓倒性勝利」、「激進派領袖大勝」等措辭形容選情，凸顯高市在嚴寒與暴雪下仍成功凝聚民意。

自民黨和日本維新會總席次可望超越2/3的門檻，自民黨也取得過半席次。英國《衛報》指出，自民黨領導的保守派朝著「壓倒性勝利」（landslide victory）邁進；美國《華盛頓郵報》則以「激進派領袖（firebrand leader）大勝」的標題，強調高市的強勢作風及高支持度，暗示這場選舉可能為她帶來更大政治能量。

廣告 廣告

本次選舉受到暴雪侵襲影響，多地交通中斷，數十條鐵路停駛，大約230班國內航班取消。自民黨先前一度擔憂惡劣天氣是否會降低選民出門投票的動機，總務省數據顯示，在投票結束前4小時投票率為21.6％，較2024年僅低2.65個百分點。以大雪聞名的新潟縣當天積雪近2公尺，一名選民向《衛報》表示，因為高市展現出過人領導力，他才決心冒雪前往投票。

不過，外界對高市具體政策仍存質疑。她提出總額1350億美元的經濟刺激方案，並承諾暫停徵收8％的食品消費稅2年，恐使日本每年減少約5兆日圓財政收入。相關支出計畫引發市場波動，也加深投資人對日本高負債結構的憂慮。日本目前政府債務規模已超過GDP的2倍，為已開發經濟體中最高之一。

然而，高市早苗昨晚受訪時表示，將盡快討論限期2年食品消費稅歸零。