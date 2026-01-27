暴雪35周年舉辦發表會！時間、直播連結一次看，《魔獸世界》《暗黑破壞神》等4遊戲公開新內容

暴雪娛樂今（27）日公布將舉辦「Blizzard Showcase 全球發布會」，從 1 月 30 日一路到 2 月 12 日，包含《魔獸世界》、《鬥陣特攻》、《爐石戰記》、《暗黑破壞神》等皆有新內容將公開，有興趣的玩家們記得準時收看直播！

暴雪要在近期舉辦發表會（圖源：暴雪娛樂）

暴雪今年迎接 35 週年，本次「Blizzard Showcase 全球發布會」將展望未來，帶給玩家新消息，官方也表示可能會有 9 月舉辦的 BlizzCon 2026 一些小預告在內，其中各遊戲的直播時間與連結如下（台灣時間）：

魔獸世界：1 月 30 日 01:00（Youtube、Twitch）

鬥陣特攻：2 月 5 日 02:00（Youtube、Twitch）

爐石戰記：2 月 10 日 1:30（Youtube、Twitch）

暗黑破壞神 30 週年精采聚焦：2 月 12 日 06:00（Youtube、Twitch）

官方已經公開打頭陣的《魔獸世界》將由執行製作人 Holly Longdale 和資深遊戲總監 Ion Hazzikostas 與玩家一起回顧《魔獸世界》近期推出的內容，並分享遊戲未來規劃。

廣告 廣告

同時，還有一部「暴雪娛樂：嶄新篇章」影片釋出，紀念暴雪 35 年的傳承與歷史，曝光近 400 種暴雪實體檔案館的製品，並向至今的重要時刻、遊戲作品等致敬。