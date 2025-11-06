暴雪BlizzCon明年9月回歸，首度推出「早鳥通行證」11月8日開賣

暴雪娛樂年度盛事BlizzCon 2026迎來倒數，將於太平洋時間2026年9月12日（六）及9月13日（日）在安那漢會議中心展開！為了讓玩家社群有充足時間規劃並打造屬於自己的體驗，暴雪娛樂即日起搶先公開BlizzCon通行證的相關資訊，包括首度推出的「早鳥通行證」以及「標準通行證」，並宣布將在台灣時間11月8日（六）起正式開賣。

暴雪娛樂年度盛事BlizzCon 2026迎接倒數，即日起搶先公開BlizzCon通行證相關資訊（來源：動視暴雪官方提供）

BlizzCon不只是一場特別盛事，同時也是一段「返家之旅」。眾多經典活動將再度回歸，包括開幕典禮、遊戲試玩體驗、製作團隊座談、社群之夜、多項電競錦標賽，還有再次登場的暗月馬戲團活動與BlizzCon慈善之夜等精彩內容！

「BlizzCon是一場獨一無二的創意與交流盛會。」暴雪娛樂總裁Johanna Faries表示：「我們正在全力籌備，讓BlizzCon 2026成為最令人難忘的社群活動，並期待在活動臨近時分享更多詳細資訊。」

BlizzCon 2026首度推出早鳥通行證，購買即可免費領取遊戲內獎勵和BlizzCon專屬紀念品

BlizzCon通行證提供兩天的完整入場權限，在展覽開放期間，持有通行證的玩家將擁有進入所有展廳和競技場的資格，還能獲得遊戲內獎勵*以及BlizzCon專屬紀念品。關於「早鳥通行證」以及「標準通行證」的開賣時間與價格如下：

BlizzCon 2026早鳥通行證： 於台灣時間11月8日（六）至11月10日（一）期間販售，每份全包優惠價為244.99美元，售完為止。

BlizzCon 2026標準通行證：台灣時間11月19日（三）起開賣，每份全包價為289.99美元，售完為止。

額外購買BlizzCon 2026通行證追加內容，可獲得特別入場資格或專屬座位、收藏版紀念證等

除了通行證外，暴雪娛樂本次也推出兩款可選購的BlizzCon通行證追加內容，包括充滿魔法魅力的「暗月馬戲團深夜場特別體驗」，以及專屬暴雪娛樂開發人員、藝術家、社群代表的「BlizzCon慈善之夜專屬活動」。今年，暴雪娛樂很高興能攜手Make-A-Wish展開慈善之夜，Make-A-Wish的使命是為重病兒童實現改變生命的願望，若想進一步了解請造訪www.wish.org。關於通行證追加內容的詳細資訊如下：

通行證追加內容「暗月馬戲團深夜場特別體驗」： 台灣時間2026年9月13日（日）晚間將舉辦三小時的暗夜馬戲團專屬活動，持有此通行證追加內容的玩家可進入暗月馬戲團和BlizzCon商店，還能獲得20枚暗月馬戲團代幣，以及一張收藏版紀念證。全包價為89.99美元。

通行證追加內容「BlizzCon慈善之夜」：此通行證追加內容將包括BlizzCon慈善之夜開幕典禮的專屬座位、一件簽名版的暴雪美術品，以及一張收藏版紀念證。全包價為499.99美元，售完為止。扣除所有退單或退款後，暴雪娛樂將把此追加內容的銷售所得全數捐贈給Make-A-Wish。

更多關於BlizzCon通行證和BlizzCon 2026精彩活動的詳細資訊，請參閱暴雪娛樂官方部落格，以及官方YouTube頻道（需開啟中文字幕）；BlizzCon通行證將於Tixr販售，敬請鎖定活動售票頁面。

*需要Battle.net 帳號。欲使用數位獎勵，必須購買或下載指定之暴雪遊戲，須個別購買／下載。若要取得遊戲內獎勵，必須於台灣時間 2026 年 9 月 15 日（二）前將BlizzCon 通行證綁定至一個 Battle.net 帳號。遊戲內獎勵會在台灣時間 2026 年 9 月 15 日（二）前直接寄送到與BlizzCon 通行證綁定的 Battle.net 帳號。

