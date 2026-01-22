暴風哈利侵襲南歐地中海地區 雅典郊區土石流2死

暴風哈利的強風所掀起的巨浪來襲，讓西西里島卡塔尼亞，坐擁海岸第一排美景的餐廳，瞬間成了受災戶，桌椅被海水沖的東倒西歪。強風暴雨吞食了停泊在港口的船隻，街道淹水、路樹房屋建築傾倒，壓壞了基礎設施，消防人員一天接獲數十起求助電話，交通運輸系統也大亂。

西西里島20號發布紅色警戒，150個行政區的學校停課，當局呼籲民眾避免外出，尤其是不要前往沿岸地區。

卡塔尼亞居民葛拉索說：「行政當局決定疏散海邊與岸邊街道的居民，因為擔心海浪會打到他們的房子，這似乎是合理的考量，有些其他的街道也受影響，因為溪流(水位高漲)看起來也危險，情況就是這樣。」

19號起南歐地中海地區，陸續籠罩在暴風哈利的威力之下，強風暴雨所到之處，在西班牙、義大利、馬爾他、希臘各地都傳出了災情。

法國的科西嘉島單日降下了200毫米的雨量，河水衝破了河堤，島上多個地點成了一片水鄉澤國。西班牙加泰隆尼亞地區的海岸，湧現6公尺高的巨浪，街道也出現淹水災情。

暴風圈一路東移至希臘，每小時超過100公里的強烈陣風，首都雅典、西部與南部地區政府，為了安全起見都宣布停課。雅典南部郊區21號晚間豪雨引發土石流，街道一片泥濘、交通意外頻傳，不幸造成兩人喪生。