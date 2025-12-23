暴風抽高！周杰倫10歲愛女長腿照搶鏡 小女兒「被啃」一句話萌翻全網

昆凌帶著三個小孩到紐西蘭出遊。翻攝小紅書@昆凌hannah_quinlivan

天王周杰倫（周董）與昆凌結婚10年育有3個寶貝小孩，日前昆凌化身一日司機，帶著兒女到紐西蘭與小動物互動，網友更關注到昆凌10歲的大女兒Hathaway已暴風式抽高，驚嘆「長高好多」、「腿好長」！

昆凌昨（22日）在小紅書分享帶著孩子們到皇后鎮Deer Park的旅遊vlog。影片中昆凌親自開著車，帶著10歲大女兒Hathaway、8歲兒子Romeo以及3歲小女兒Jacinda一起前往皇后鎮Deer Park，昆凌分享雖然自駕出遊的那天天氣不佳，陰雨連綿，沒有看到日落的美景，但也意外收穫了小動物可愛的另一面。

昆凌抱著兒子Romeo。翻攝小紅書@昆凌hannah_quinlivan

昆凌公開小朋友餵食動物的有趣互動。翻攝小紅書@昆凌hannah_quinlivan

3歲女兒童言童語萌翻全網

昆凌也分享旅程中也有不少小朋友給的一些「小驚嚇」，透露3歲的Jacinda餵驢的時候被驢啃了一口，心疼地說：「可憐地嗚嗚哭。」接著表示，「不過我想，長大後的她也許不會記得被咬那一刻的疼痛，但會一直記得哥哥姐姐陪她一起餵小動物的快樂時刻。」

昆凌公開3歲女兒的童言童語，萌翻討論區。翻攝小紅書@昆凌hannah_quinlivan

昆凌還在留言處透露，Jacinda當天回去和化妝師杜哥分享餵小動物好好玩，這是第一次餵驢。只是當杜哥問起Jacinda：「驢喜歡吃什麼呢？」她回答：「手指頭。」更是讓她哭笑不得。而網友們也被小孩的童言童語打動，更驚嘆三個小孩都長好大了，尤其是10歲的Hathaway，一雙大長腿格外吸睛。

翻攝小紅書@昆凌hannah_quinlivan



