暴風橫掃西葡釀洪災 摩洛哥長年乾旱也逢大雨

消防隊員拖動橡皮艇，把民眾運出淹水地區。暴風「李奧納多」在4日橫掃西班牙與葡萄牙，滂沱雨勢釀成洪災。

其中葡萄牙在不到一週前，才遭到另一場暴風侵襲，損失格外慘重；還有1名男子嘗試開車穿越被淹沒的地區時，不幸連人帶車被洪水沖走。當地一座小鎮則是因為鄰近的河道潰堤，淹沒主要的街道，車輛與家具在水面載浮載沉。

葡萄牙餐廳業者安娜說：「這已經持續一週了，我們有4、5座水壩洩洪，顯然河道無法容納這麼多水。」

西班牙的部分地區積水深度達到40公分，當地在一日之內下的雨，幾乎等於首都馬德里一整年的累積雨量。官方緊急發布最高等級的紅色警報，並且在週三（4日）關閉了大部分學校。

西班牙農民奧斯卡說道，「水已經淹到柵欄裡的牲口了，我們必須很小心，因為情況不斷惡化。」

只隔著一道海峽的北非國家摩洛哥同樣無法倖免。摩洛哥的豪雨雖然和暴風「李奧納多」無關，但是已經持續數週。從上週開始，官方已經陸續撤離超過10萬人。

摩洛哥內政部發言人卡爾菲表示，「目前採取的措施，有助於限制這段非常時期的衝擊，確保所有人安全無虞。」

摩洛哥已經連續幾年受到乾旱影響，讓官方決定投入海水淡化產業。不料現在突然降下大雨，雨量比起往年同一時間的平均多出50%以上，也讓當地的水利設施嚴重超載。

