暴風洪災重創 希臘雅典2死多人受困
歐洲地中海一帶，這幾天也不平靜，前幾天，暴風、哈利，強風橫掃過西西里島，之後暴風圈，一路往東移動到了希臘，持續颳起強烈陣風，首都雅典，還出現豪雨、引發了土石流，街道一片泥濘、交通意外頻傳，不幸造成兩人死亡。
大雨一直下 導致希臘大片地區 車輛被泡在洪水中。強烈氣旋 哈利 夾帶狂風暴雨 襲擊 希臘 雅典等多處地區。 根據當地媒體報導 ，夾帶泥流和瓦礫的洪水，已導致希臘 兩人喪生。 來自波蘭的遊客羅曼諾斯基：「車子被石頭卡住了，我們得把它弄出來 就是這樣。」
不幸喪生的兩人，1位是 在 雅典南部郊區 格利法達，被 洪水沖走的汽車 撞倒身亡的1名女子。另1位 則是 1名 希臘 海岸警衛隊員， 他在勸說 當地漁民 離開該區域時 被巨浪擊中，傷重不治。格利法達市長帕帕尼科拉烏：「我們正經歷著 前所未有的情況，這是我們城市首度遭遇，如此劇烈 如此迅速的災害，從昨天(1，21)下午到今天(1，22)，這場災害造成了你們所看到的一切。」
專家指出 這場災難 其實 原本是可以避免的。因為他們多年來 不斷呼籲，大雅典地區 被山脈環繞，數百條水道縱橫交錯，但其中大部分 都因 近幾十年來 迅速的都市化，排水系統 被水泥覆蓋。但政府遲遲 未加強基礎設施，才會導致 悲劇 一再發生。
