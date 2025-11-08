暴風雨前寧靜！今「鳳凰逼近台」午後變天 下週北、東部恐有致災雨

颱風「鳳凰」今（9）早位置在鵝鑾鼻東南方1000多公里的海面上，不過全台今天上午仍是多雲到晴的好天氣，可說是「風雨前的寧靜」，預計下午起變天，「侵台機率極高」，氣象專家鄭明典進一步指出，隨著環流逐漸接近，北部、東半部共伴效應劇烈，恐出現「大量致災雨」！

中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，不過下午起「東北季風增強」，迎風面北台灣轉為局部短暫陣雨，提醒民眾留意變天。

廣告 廣告

氣溫方面，中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。離島天氣，澎湖陰天24至26度；金門晴時多雲23至29度；馬祖陰時多雲20至23度。

風力方面，今日台南以北、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動需多加留意安全。

11/9全台天氣預報。圖／中央氣象署

而第26號颱風「鳳凰」今天清晨2點中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，向西北西前進，預測下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。

中央氣象署估計，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，「週三（12）前後颱風將最接近台灣」，中南部地區風雨於週三時增大。

鳳凰颱風路徑。圖／中央氣象署

廣告 廣告

另外，氣象專家鄭明典也指出，明天鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率，週二、三鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，慎防積淹水、山區土石流等狀況。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，9日環境風場為東北東風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

鳳凰颱風持續增強！ 最快明日升級強颱、預計「這一天」從西半部登陸

鳳凰估「這2天」從中部登陸 恐與東北季風「共伴」炸豪雨

鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航