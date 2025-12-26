暴風雨重創加州！豪雨釀洪災與土石流「至少3人喪命」 州政府宣布緊急狀態

強烈暴風雨侵襲美國加州，多地出現洪災與土石流災情，部分道路因積水與坍方封閉覺。（圖／達志／美聯社，下同）

美國加州在耶誕節期間遭遇強烈暴風雨侵襲，異常豐沛的水氣在短時間內為各地帶來驚人雨量，導致洪災與土石流接連發生。外電指出，這波由大氣河流水氣系統（Atmospheric River）驅動的極端天氣，已造成至少3人喪命，超過10萬戶停電，多個郡陸續宣布進入緊急狀態。

綜合外媒報導，南、北加州多地連日降下豪雨，部分地區累積雨量突破250毫米，相當於往年數月降雨總量。南加州部分社區在首波風暴期間即記錄到超過25公分的降雨，雨勢集中於曾遭野火影響的山坡地，使地表結構脆弱，洪水與土石流風險大幅升高，多條道路與水道因此封閉。

美國國家氣象局表示，一道寬廣且水氣含量極高的氣流帶持續影響加州，可能引發多起淹水事件，小型溪流恐迅速暴漲，並進一步影響主要河川。氣象單位同時警告，近期曾發生森林火災的區域，更容易因豪雨引發土石滑動。

在南加州地區，包括洛杉磯在內的都會區被列為高度警戒範圍。氣象預報顯示，除強降雨外，部分地區可能出現時速接近90公里的強陣風。當局指出，即便局部雨勢短暫趨緩，整體環境仍極不穩定，呼籲民眾避免非必要外出。

北加州同樣未能倖免。《舊金山紀事報》報導，舊金山灣區清晨發展出具威脅性的風暴系統，相關單位一度發布洪水緊急警報；氣象局舊金山分部也提醒，聖克魯斯附近的強對流天氣，可能伴隨龍捲風生成風險。

此外，氣象預測指出，另一波冬季型天氣系統可能為加州東部邊界的內華達山脈帶來大量降雪，對山區交通與居民生活造成進一步影響。

人員傷亡方面，外媒證實，至少3起死亡事件與本次風暴相關，其中包括遭倒塌樹木擊中的罹難者。與洛杉磯相鄰的聖伯納地諾郡當局表示，目前仍持續進行排水與災後處置作業，以防止災情擴大。

隨著災情升溫，加州政府已在包括洛杉磯郡在內的多個郡宣布進入緊急狀態。地方官員透過社群平台X提醒，持續降雨使道路、防洪設施與水道狀況危險，民眾外出前應隨時掌握最新路況與官方警示。

