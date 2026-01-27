暴風雪不約而同席捲而來 美國東部和日本北海道降雪災情嚴重

美國遭遇暴風雪襲擊，造成上百萬用戶停電，至少10人喪生。(圖片來源/NOAA)

一場怪獸級的暴風雪連日籠罩在美國大半地區，造成多人喪生，以及停電、航班取消、交通中斷等嚴重災情，無獨有偶，日本北海道和東北地區也遭遇猛烈的風雪襲擊，多地累積降雪量刷新紀錄。

冬季風暴「費恩」（Fern）上週末起席捲美國東部三分之二的地區，涵蓋範圍從新墨西哥州到新英格蘭地區，至少24個州宣布進入緊急狀態，目前仍有數百萬人受到影響，空中和道路交通則是幾乎陷入癱瘓。

根據FlightAware.com報導，美東時間25日當日，共計1萬1599架次航班被取消，是新冠肺炎疫情爆發以來，單日取消航班數量最多的一次，當日也有5,866個班機受到延誤。在26日上午截至8點為止，美國國內和國際航線共有3,745架次航班被取消，另有1,024個班機延誤，這些數字仍持續攀升中。

極地渦漩釀禍，百萬用戶停電，美東短期內天候狀況仍嚴峻

這場暴風雪是由極地渦旋（polar vortex）擴大造成的，極地渦旋是北極地區的寒冷低壓空氣，通常會形成一個相對緊湊的圓形系統，但有時會演變成更橢圓的形狀，將冷空氣傾瀉到北美。科學家表示，此類天候異常釀成災禍的事件發生頻率越來越高，可能氣候變遷有關。

費恩對美國民眾的日常生活也產生嚴重衝擊，根據估計有超過100萬用戶停電，主要集中在南部各州，包括田納西、德州、密西西比、路易斯安那和肯塔基州，這些地區以往很少出現暴風雪和嚴寒的天氣。由於大規模停電的影響，部分地區電價因此暴漲，根據《彭博社》（Bloomberg）的資料，有些地方漲幅甚至超過10倍。

與此同時，隨著北極冷空氣南下，美國部分地區正經歷具危險性的超級低溫，紐約州哥本哈根市創下華氏零下49度（攝氏零下45度）的歷史低溫。

專家警告，風暴過後將伴隨著嚴寒天氣，天候狀況恐變得極為危險，冰凍的天氣可能導致道路和基礎設施結冰，甚至電線會凍結。

根據目前為止所知的訊息，美國暴風雪至少造成10人喪生，官方呼籲民眾盡量避免外出，風暴過後天候狀況仍嚴峻，再加上厚重的積雪、停電、和交通狀況欠佳等因素，都可能危急民眾生命，估計有數百萬人未來幾天被困在室內。

日本北海道新年伊始大雪紛飛，部分地區降雪量破紀錄

日本也正經歷嚴峻的寒冬，往年冬季從西伯利亞席捲而來的西北風，會在溫暖的日本海中吸收水分在日本登陸後即會化作降雪，覆蓋著廣大的地區，從北海道到島根縣都成雪國，不僅住宅區，甚至連部分沿海地帶也常被積雪覆蓋。

這次的冬天情況更為嚴重，暴風雪在北海道和東北地區肆虐，造成厚重的積雪。根據《日本時報》（Japan Times）、《Japan News》和《NHK》報導25日至26日北海道降雪已經破紀錄，日本氣象廳的資料顯示，札幌市中心過去48小時降雪達到64公分，創下該區1993年3月以來最大降雪量。

受到大雪的影響，北海道部分地區交通中斷，約有7000人被迫在千歲機場過夜，JR北海道在週一截至上午將近9點時，估計有405班列車被迫取消。

氣象廳估計大部分地區降雪量已經達到高峰，最惡劣的天氣已經過去，但部分地區即使已經停止降雪，目前為止累積的降雪量也已超過往年的平均值。

其中，札幌市的降雪量超過1公尺，是2022年以來最大紀錄。青森縣八甲田山的酸湯溫泉區積雪高達4公尺半，日本新年假期期間，新潟縣海邊小鎮系魚川曾出現短短1天內降雪量就達59公分的情形。

日本總務省（ Internal Affairs Ministry ）資料顯示，過去1週內，已有10人因未嚴寒的氣候和積雪而喪生，其中有數人因為剷雪從屋頂墜落，或其他活動突發疾病而身亡。

