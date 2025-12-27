暴風雪侵襲美國東北部 近萬架次航班取消或延誤打亂假期交通

美國東北部遭遇暴風雪侵襲，達美航空一架飛機12月26日在紐約州羅徹斯特的機場準備起飛。路透社



美國東北部27日遭夾雜雪與冰的冬季風暴侵襲，打亂耶誕節後至元旦新年間的航空交通。美東天氣在前一天就已轉壞，導致全美近萬架次航班取消或延誤。

路透社報導，美國國家氣象局在紐約州和康乃狄克州全境發布冰風暴與冬季風暴警報，預測部分地區將出現最強降雪量，紐約長島與哈德遜河谷局部地區降雪可能多達30公分。

紐約州西部和紐約市地區26日晚間開始下起大雪，預計27日雪勢可能增強。

美國紐約市12月26日晚間下大雪，一名外送人員在雪中騎著腳踏車工作。路透社

根據航班追蹤網站FlightAware的數據，隨著天氣狀況惡化，全美境內及往返美國的商業航班26日取消超過1600架次，延誤超過7800架次。

甘迺迪、紐華克和拉瓜迪亞等紐約市三大機場，占了26日取消航班的大部分。三家機場公司皆在X平台發布警示，提醒旅客可能出現的混亂狀況。

FlightAware報導，原定27日在美國起降的另外650架次航班也已取消。

美國航空、聯合航空與捷藍航空的代表告訴路透社，針對行程可能受天氣影響的乘客，已免除通常會收取的重新訂位改票費。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）26日發布緊急聲明，紐約市可能出現自2022年以來的最高積雪量，巔峰降雪率恐達每小時5公分以上，並警告路況將極其危險。

在許多地區，預測將出現雨雪夾雜的惡劣天候。

侯可在聲明中表示：「紐約人的安全是我的最優先要務，我要繼續敦促，在風暴持續期間保持極度謹慎。」她並告誡居民「避免不必要的旅行」。

冰風暴警報與冬季天氣諮詢同樣在賓州、麻州以及紐澤西州等三個州的大部分地區發布，紐澤西州也宣布進入緊急狀態。預測這波風暴也將夾帶強風。

紐澤西州與賓州對部分道路實施了商業車輛限制，包括多條州際公路。

紐澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）在聲明中表示：「這場風暴將造成危險的路況並影響節日旅行。我們敦促旅客在風暴期間避免外出，讓工作人員能維護道路。」

