冬天來臨，氣溫明顯下降，冷空氣一波波南下，不少人踏上追雪之旅，規畫出國一睹雪景。近日強烈冷氣團侵襲日本，氣象廳也針對日本北部、北海道發布暴雪預警。昨（26日）下午北海道知名滑雪勝地二世谷風雪驟強，風勢強勁讓現場遊客站不穩，甚至趴地爬行匆忙撤離。





暴風雪強襲北海道畫面曝！滑雪客被吹倒「趴地爬行」台人驚：根本災難現場

暴風雪強襲北海道災難畫面曝，滑雪客「趴地爬行」驚逃。（圖／Threads ＠ryo.sei.ho授權提供）

昨（26日）日本北海道受強烈冷氣團影響，暴風雪突然襲擊滑雪勝地二世谷，台籍滑雪教練也在社群「小廖的北海道生活」分享現場畫面，直呼「暴風來得太急、根本災難現場」。只見風雪猛烈，當地銀白色一片，能見度極低，滑雪遊客行走困難、站不穩，緊抓地面柵欄才能勉強站立；還有遊客被吹倒在地，只能趴地爬行「人只能爬在地上匍匐前進」。原PO透露，滑雪板放在地上，也不敵強風「直接被颳到空中吹下山」。貼文曝光，台灣網友驚呼「太猛了吧！我的天啊」、「這山難片吧」、「超可怕，這比颱風天還難熬」。

國外網友在社群平台X曬出搭乘雪場纜車的恐怖場景，影片中2人坐上纜車，在暴風雪中搖晃。強烈風雪也對交通造成嚴重衝擊，惡劣天氣讓札幌新千歲機場多架航班取消，日本氣象廳今（27日）清晨再對東北地區發出暴雪預警，暴風雪恐將持續影響當地，提醒民眾注意天氣變化，做好充足準備。









