暴風雪襲擊美東北部！全國取消1600航班 紐約州多區緊急狀態

耶誕節過後的週末，美國東北部遭遇近年來最強的暴風雪，連假交通首當其衝，26號晚上為止，全美有1600個航班取消，延誤的班機則有7400多架次。紐約都會區機場受到嚴重影響，紐約州長已經宣布部分地區進入緊急狀態。

紐約州這個週末碰上3年多來最嚴重的暴風雪，西北部羅徹斯特的機場，飛機都在大雪中起降險象環生。高速公路上的車輛也在白雪中慢速行駛，鏟雪車大舉出動。其中在紐約州雪城市區，也名符其實覆蓋著厚厚的白雪。

紐約州雪城市區被覆蓋上厚厚白雪。圖／路透社、CNN

紐約州長侯可在社群媒體上宣布，紐約州幾個受暴風雪影響的郡進入緊急狀態，並呼籲民眾確保自身安全，非必要避免出門，如果一定要出門，必須提前規劃並預留充分的時間。

本次美國東北部暴風雪警報，涵蓋2300多萬人居住的區域。根據氣象雲圖顯示，週末強大暴風雪襲擊美國東北，部分地區積雪可能深達25公分，紐約市更會見到4年來最大的降雪。

