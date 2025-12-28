暴風雪襲擊美東！積雪25cm 9000航班受影響

▲美國東北部27日起遭遇暴風雪惡劣天氣，嚴重影響聖誕假期後的航空交通，約9000架航班被取消或延誤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國東北部27日起遭遇暴風雪惡劣天氣，嚴重影響聖誕假期後的航空交通，約9000架航班被取消或延誤，紐約州、紐澤西州進入緊急狀態，不過大雪天氣在28日上午已開始放晴。

據美聯社、路透社等外媒報導，美國東北部、五大湖區27日遭遇大雪，美國國家氣象局天氣預報中心的氣象學家奧拉維克（Bob Oravec）稱，截至當日清晨，從紐約州中部的錫拉丘茲到該州東南部的長島，以及康涅狄格州一帶，降雪量約為6至10英寸（15至25公分）；紐約市週五晚至週六凌晨降雪約4吋（10.2公分），中央公園降雪量達4.3英寸（約10.9公分），是自2022年以來降雪量最大的一次，康乃狄克州新海芬（New Haven）積雪超過25.4公分，降雪最大地區落在紐約州腓尼基（Phoenicia）達33公分。

航班追蹤服務網站FlightAware的數據顯示，截至週六傍晚，美國國內航班取消或延誤超過9000架次，其中許多航班位於紐約地區，包括約翰甘迺迪國際機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克自由國際機場。

紐約州及紐澤西州因這場暴風雪，雙雙宣布進入緊急狀態。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）發布聲明表示，「紐約人的安全是我的優先要務，我持續敦促民眾在暴風雪期間保持警戒」。紐澤西州代理州長韋（Tahesha Way）則表示，「這場風暴將導致路況危險，並影響假日出行。我們敦促旅客在風暴期間避免出行，以便工作人員能夠及時清理道路」。

賓州大部分地區和麻州大部分地區也發布了暴風雪警告和冬季天氣警報，紐澤西州和賓州對部分道路（包括許多州際公路）發布了商用車輛限行規定。

不過，風暴在28日上午已有所減弱，道路和天空都開始放晴。氣象專家奧拉維克表示，「好消息是，大雪已經過去了」，28日上午只有零星小雪，預計下午就會停止。

