暴風雪襲美東密西根州 公路百車連環撞

密西根州西部州際公路因為暴風雪，發生多起連環車禍。（示意圖／Pexels）





美國東部深陷冬季風暴與大湖效應影響，暴風雪襲擊美東各地。氣象專家表示，全美有超過2億人處於這波北極寒流的路徑上，北美地區的體感溫度已降到零下40度。密西根州更因為暴風雪，讓駕駛人完全看不清前方，導致公路上發生超過100車追撞的意外事故。

從空拍畫面可以看到，大卡車、小客車全在雪地追撞在一起，至少10人受傷。密西根州西部州際公路因為暴風雪，發生多起連環車禍，追撞意外導致100多輛大小車輛，全卡在路上，綿延數公里長。有的大卡車被撞落道路邊坡，小客車引擎蓋被撞歪，到處都是被撞得歪七扭八的景象。

廣告 廣告

目擊者：「這裡大概有100輛車追撞，我現在還聽得到後方傳來砰砰砰的撞擊聲。」

目擊者表示，事故發生前，暴風雪讓現場全被雪包圍，視野變成一片白茫茫的「白盲」景象。

CNN氣象專家華倫：「瞬間像被雪簾或是雪毯遮蔽一樣，從視線尚可轉為幾乎伸手不見五指的零能見度。」

美國渥太華郡警長史派克斯：「我們認為起因是一輛車撞上了聯結車，隨後引發連環追撞。我可以告訴各位，在追撞事故的100輛車中，有24輛是聯結車。」

但不只密西根州，受到席捲全美的冬季風暴影響，紐約也被暴風雪侵襲，路上全是白茫茫一片。五大湖沿岸地區降雪量已達23公分，美國國家氣象局已對多州發布極端低溫或冬季風暴警告。

氣象專家指出，全美有超過2億人，就處於這波北極寒流的路徑上，北美地區的體感溫度已降到零下40度。

CNN氣象專家華倫：「本周末全美約有70％的人口，會在零度或是更低的冰點以下低溫。」

美東深陷冬季風暴與大湖效應，嚴寒天氣恐怕會一路南下，持續到一月底。

更多東森新聞報導

格陵蘭奪島大戰一觸即發 川普武嚇利誘齊下

2台人搭日本直升機失聯 外交部發聲了

2台人搭熊本觀光直升機失聯 直播鏡頭疑拍到墜毀瞬間

