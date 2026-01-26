暴風雪釀禍？緬因州機場私人客機起飛後墜毁 機上8人生死不明
美國緬因州班戈國際機場（Bangor International Airport）於當地時間25日晚間傳出空難事故。一架搭載8人的私人噴射機在暴風雪肆虐下起飛不久後墜毀，目前機場已緊急關閉，救援人員正在現場評估狀況。
據美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）私人噴射機於當地時間晚間7時45分左右起飛後隨即墜毀。班戈國際機場透過社群媒體發布訊息：「機場發生事故正在調查中。急救人員已抵達現場評估情況，請避免前往機場。」
根據聯邦註冊記錄顯示，這架失事的噴射機登記在一家休士頓律師事務所名下。該律師事務所目前尚未回應媒體的提問。
據悉墜機事故發生時，緬因州正遭受冬季風暴芬恩（Winter Storm Fern）侵襲，該地區不僅降下大雪，氣溫更降至零度以下。美國有線電視新聞網（CNN）取得的音檔紀錄顯示，在事故發生前，飛行員與空中交通管制員曾討論能見度低下及飛機除冰等問題。
事故發生的關鍵過程令人震驚。根據音檔記錄，一名管制員先是允許該飛機在班戈國際機場33號跑道起飛。然而僅僅兩分鐘後，一名管制員緊急喊道：「所有場內交通全部停止！所有場內交通全部停止！」隨後，另一名管制員發出令人毛骨悚然的通報：「飛機倒翻了，我們有一架載客飛機倒翻了。」
當時東北部多地都受到冬季風暴芬恩的嚴重影響，緬因州的情況尤為嚴峻，該地區遭受強烈降雪和極低溫的雙重打擊。目前尚未公布8名乘客的傷亡情況，救援行動仍在緊急進行中。
聯邦航空總署已對此事故展開調查，但尚未公布初步調查結果。由於天氣惡劣，現場救援和調查工作面臨極大挑戰。當局呼籲民眾暫時避免前往班戈國際機場區域，以免影響救援工作的進行。
