「暴風」擊落21架俄無人機 提升烏防空效能

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」12日報導，烏克蘭空軍司令部近期釋出的一段影片顯示，由美國V2X公司開發的「暴風」（Tempest）防空系統已在烏克蘭戰場投入實戰，烏軍人員也指出，該系統目前已擊落21架俄軍無人機，展現出可靠的性能。

報導說明，「暴風」防空系統於去年10月的美國陸軍協會（AUSA）年會暨裝備博覽會中首度公開亮相。近日烏空軍司令部公開影片後，外界才首次得知「暴風」反無人機系統被移交給烏軍使用。據烏軍「暴風」系統操作員表示，該系統憑藉機動性優勢，有效提升烏軍防空效能，並擊落21架「見證者／天竺葵」系列自殺無人機，取得優異實戰戰績。

報導指出，「暴風」防空系統採用「Can-Am Maverick X3」全地形載具為底盤，搭配雙聯裝與配套雷達，具全天候作戰能力，能夠使用AGM-114L「長弓地獄火」（Longbow Hellfire）飛彈，以「打帶跑」（shoot and scoot）戰術有效攔截無人機。此外，「暴風」系統還配備被動射頻偵測系統（passive radio frequency detection system），能在不暴露位置的前提下，進一步擴大搜索範圍、提升戰場覺知能量。

報導分析，「暴風」防空系統除反制無人機外，也能應對直升機、部分巡弋飛彈及定翼機等目標，有效彌補烏國吃緊的對空能力。此外，由於該系統大量使用商規組件，因此生產成本與速度均較為低廉，可有效回應烏國軍方的需要。

「暴風」防空系統使用AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，能以「打帶跑」戰術有效攔截無人機。（取自V2X公司領英）

美國V2X公司開發的「暴風」防空系統已在烏克蘭戰場投入實戰，成功擊落21架俄軍無人機。（截自烏克蘭空軍司令部臉書影片）