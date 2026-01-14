「暴食症」是精神疾病！不是愛吃是身心全面失控 醫曝5大特徵

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

暴食很容易和愛吃、嘴饞搞混，然而暴食症並非單純的意志力薄弱或貪吃，而是一種被正式列入精神疾病診斷標準的精神疾病。精神科醫師楊聰財提醒，暴食症是一種精神與行為失控的疾病，反覆暴食會干擾人體原有的調節系統，使體重調控逐漸失靈，引發代謝症候群，提升高血壓、心血管等疾病風險，且患者精神調節系統已失去平衡，應及早尋求專業協助，打破惡性循環。

醫師分享，暴食症的成因複雜，且症狀較難以察覺，對身體健康危害巨大。（示意圖／Unsplash）

根據美國精神醫學學會的診斷標準，暴食症的核心在於進食時產生的失控感，患者會在短時間內攝取遠超常人的食物份量，並在事後感到極度的羞恥與自責。與厭食症或催吐型暴食不同，暴食症患者通常不具備催吐、濫用瀉藥等補償行為，這也使得健康風險如糖尿病與心血管疾病更易累積。

精神科醫師楊聰財在臉書上分享，這項病症的成因結合了生理、心理、環境與靈性四大面向。生理上，長期壓力與熬夜會破壞體內飢餓素與瘦素的平衡，使大腦前額葉失去判斷飽足的能力；心理與環境層面，患者常將食物視為情緒止痛藥，試圖在追求纖瘦的社會壓力中，透過進食尋求慰藉與掌控感。靈性上，內心的空虛與自我價值的缺失，往往讓個體試圖用物質填補靈魂缺口。

「短時間大量進食、 無法自拔的失控感、伴隨負面行為特徵（如吃的特別快）、一週發生一次、無補償行為」是臨床上的5大特徵。醫師進一步說明，要打破這場失控的循環，必須採取全方位的治療方案。除了透過專業醫療評估、調整神經傳導物質，同時建立穩定作息與規律進食外，心理層面則可透過心理諮商找出壓力源，一步步建立社會支持系統並練習正念進食、重塑自我價值，才是打破進食枷鎖的關鍵方式。

