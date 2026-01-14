「暴食症」是精神疾病！不是愛吃是身心全面失控 醫曝5大特徵
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
暴食很容易和愛吃、嘴饞搞混，然而暴食症並非單純的意志力薄弱或貪吃，而是一種被正式列入精神疾病診斷標準的精神疾病。精神科醫師楊聰財提醒，暴食症是一種精神與行為失控的疾病，反覆暴食會干擾人體原有的調節系統，使體重調控逐漸失靈，引發代謝症候群，提升高血壓、心血管等疾病風險，且患者精神調節系統已失去平衡，應及早尋求專業協助，打破惡性循環。
根據美國精神醫學學會的診斷標準，暴食症的核心在於進食時產生的失控感，患者會在短時間內攝取遠超常人的食物份量，並在事後感到極度的羞恥與自責。與厭食症或催吐型暴食不同，暴食症患者通常不具備催吐、濫用瀉藥等補償行為，這也使得健康風險如糖尿病與心血管疾病更易累積。
精神科醫師楊聰財在臉書上分享，這項病症的成因結合了生理、心理、環境與靈性四大面向。生理上，長期壓力與熬夜會破壞體內飢餓素與瘦素的平衡，使大腦前額葉失去判斷飽足的能力；心理與環境層面，患者常將食物視為情緒止痛藥，試圖在追求纖瘦的社會壓力中，透過進食尋求慰藉與掌控感。靈性上，內心的空虛與自我價值的缺失，往往讓個體試圖用物質填補靈魂缺口。
「短時間大量進食、 無法自拔的失控感、伴隨負面行為特徵（如吃的特別快）、一週發生一次、無補償行為」是臨床上的5大特徵。醫師進一步說明，要打破這場失控的循環，必須採取全方位的治療方案。除了透過專業醫療評估、調整神經傳導物質，同時建立穩定作息與規律進食外，心理層面則可透過心理諮商找出壓力源，一步步建立社會支持系統並練習正念進食、重塑自我價值，才是打破進食枷鎖的關鍵方式。
更多FTNN新聞網報導
從擔憂「一睡不醒」到精準預測！麻醉不再憑經驗 AI改寫麻醉安全模式
揪攝護腺癌「早篩」是關鍵 微創手術助跨海來台病患重獲新生
急性心肌梗塞後重度心衰竭 跨團隊照護助他重拾生活
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 8
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
11歲女童旅遊返台「大叫一聲」猝逝 醫：心肌炎病程快恐致命
一名11歲女童與家人前往中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況。根據《ETtoday新聞雲》報導，女童返台後，在車上突然大叫一聲，隨即失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初步判斷疑似心肌炎。台中市小兒科醫生施勝桓提醒，去年耶誕節後，包括台灣、日本、大陸等都爆發流感疫情，尤其搭乘飛機在密閉空間更容易被傳染，民眾出國前該打的疫苗還是要打，有些民眾還會準備抗病毒藥物在身上，以防不時之需。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 10 小時前 ・ 4
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 28
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
明明胸悶、心慌，為何心電圖總是顯示正常？醫揭「關鍵原因」別被騙了
心跳快到快跳出來、胸口悶到無法呼吸，偏偏一到醫院檢查心電圖卻「完全正常」，難道是機器壞了？這種讓無數患者感到心慌又無助的診間日常，背後隱藏的並非儀器失準，而是我們對檢查工具的誤解。心臟專科醫師揭開真相：那張看似無虞的檢查報告，極可能只是因為「時機不對」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 3 天前 ・ 8
頻頻胸悶卻心電圖正常？醫示警「別被騙」再做3檢查保命
許多患者都曾有類似經驗，明明感到心跳快速、胸口悶痛，但一到醫院檢查心電圖卻完全正常，讓人懷疑是否儀器失準。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師姜廣興指出，診間經常遇到患者抱怨心悸胸悶，檢查結果卻顯示綠燈，這並不代表身體在說謊。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘
近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
打瘦瘦針仍不見成效 照超音波揪出「腫瘤」
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，胰臟科醫師林相宏分享一名案例，為55歲女性一年內突然胖了10公斤，自行購買瘦瘦針施打後，三個月內仍不見成效，進一步檢查後才發現，其左邊腎上腺...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「大叫一聲」後昏迷！台中11歲女童疑心肌炎 搶救3天不治
台中市一名11歲女童日前出現感冒、咳嗽症狀，期間隨家人赴中國旅遊，返台後10日外出途中，突然大叫一聲後失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救仍不治，檢方已完成相驗，待明日解剖進一步釐清死因。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1