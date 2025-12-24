暴食、追劇、購物…為什麼快樂那麼短暫？別被多巴胺騙了：想要≠喜歡，快樂藏在生活細節裡
我們往往將慾望和享樂混為一談，誤以為任何能促使多巴胺分泌的事物，同樣也能讓我們感覺良好。但多巴胺的存在，就只是要帶我們找到可能會讓人感覺良好的事物。
要是無法將多巴胺當作快樂的指引，我們要怎麼找到快樂？
讓大腦感覺良好
如果你覺得自己缺乏意志力，無法對抗自己真心想盡量減少的種種誘惑，那空出一小段時間，做點不會帶來不良後果卻快樂的事會有幫助。每天、每週都抽出一點時間，做些令人開心且不會讓你感覺更糟的事，即便你還是會爆吃披薩、狂喝酒，或花三小時一直滑TikTok。雖然看似無足輕重，但快樂能打破我們的壞習慣，給予大腦迫切渴求的燃料──感覺良好。
只要在心情低落時，避開大腦喜歡尋求即時滿足這個不幸的傾向，我們就能開始朝讓自己變得更健康、更快樂的方向邁進。
所以，當生活過得很苦，大腦堅持要看電視、喝杯酒，你真正該做的或許是去遛狗，或去國家公園走走。你的挑戰在於聽到這種要求後，用小確幸來一點一滴填滿情緒空杯，避免杯子整個變空。
追求享樂並不總是能讓人感覺良好，但這不是從道德的角度來看，而是神經生物學的觀點。要瞭解背後的原因，不能單看享樂的表面，因此就讓我們深入探究，仔細區分想要和喜歡之間的微妙差異──對尋求快樂的旅程來說，這個差別可是意義重大。
享樂陷阱無所不在
享樂不像表面看來那樣簡單明瞭，它的背後有兩套系統在運作：想要和喜歡，分別由不同的神經迴路和化學過程所控制。神經科學家肯特‧貝里奇（Kent Berridge）研究大腦的獎勵系統已有數十年，是最早區別這兩者差異的人士之一。知道多巴胺在尋求獎勵行為中扮演重要角色後，貝里奇決定測試多巴胺有多大的能耐。他透過基因改造，讓實驗鼠體內的多巴胺量暴增。
既然多巴胺量爆表，研究預期實驗鼠會變成尋求享樂的機器，品嘗眼前出現的任何食物丸時，會顯得更樂在其中，像是有舔嘴巴的行為。如同預測，實驗鼠變得更堅決要得到食物，展現出更多獎勵系統中「想要」的面向。
但出乎意料的是，牠們真正樂在其中的表現，意即「喜歡」的部分，並未隨之出現。儘管這些實驗鼠的大腦化學激素暴增，牠們顯現出來的享受程度，並沒有比未經基因改造的同胞來得高。牠們想要更多，一心索討食物，滿足感與慾望卻不成正比。
你要是有過以下經驗，就等於親自體現了這個概念：即便一包薯條第一口咬下去就讓人失望，你還是非得堅持把最後一點碎屑掃光。
這個研究結果是瞭解人類慾望的一塊重要拼圖，說明為何我們會有所渴求──不論是食物、購物，或甚至滑社群媒體──卻無法從中獲得持久的滿足感。成癮的循環就是很好的例子：隨著時間過去，成癮者就算愈來愈得不到滿足，還是會不停渴望成癮物質。
我們往往將慾望和享樂混為一談，誤以為任何能促使多巴胺分泌的事物，同樣也能讓我們感覺良好。但多巴胺的存在，就只是要帶我們找到可能會讓人感覺良好的事物。
這是演化所使出最大膽的一招：藉由各種為尋求愉悅所打造的迴路和化學作用，交織構成我們的大腦，卻將其巧妙偽裝成感覺愉悅的路徑。人類祖先就是受到這種假象刺激，才會費盡千辛萬苦去找稀少卻必要的資源；到了現代，既然有超市和速食餐廳，這種假象顯然就沒有太大好處了。所以，美酒鑑賞家或披薩愛好者們，我可能還得再說服你們：我並不反對享樂。我只希望你們在尋求真正快樂的時候，對究竟是想要還是渴望，永遠保持懷疑的態度。
我們的內在化學羅盤，是根據早已不再是我們生活的世界來校準。那該用什麼其他工具來確認方向呢？要是無法將多巴胺當作快樂的指引，我們要怎麼找到快樂？這個祕訣當然往往遠在天邊，近在眼前。
（本文摘自《讓大腦成為你的神隊友：神經科學家教你擺脫內耗，破除認知偏誤，打造更健康、更幸福的人生》商周出版，瑞秋‧巴爾著）
