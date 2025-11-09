暴龍前鋒Ingram情緒失控 場邊怒砸水瓶擊中清潔人員

多倫多暴龍前鋒Brandon Ingram。圖／翻攝自X@Raptors

多倫多暴龍隊球星 Brandon Ingram 在今（9日）對陣費城 76 人隊的比賽中，發生失控插曲。Ingram 在比賽中因挫折感情緒失控，猛力將水瓶砸向場邊，水瓶反彈後擊中一名場地清潔人員。這起事件發生在下半場剛開始一次防守失誤後，畫面在社群平台上廣泛流傳。

事件發生在下半場初段，當時暴龍防守出現漏人，Ingram明顯因失誤感到沮喪，坐在場邊突然拿起水瓶猛砸向地板，除了反彈擊中場邊人員外，坐在地板的隊友Scottie Barnes亦被水潑到。這一怒摔水瓶的舉動立即引起裁判與球場工作人員關注，也可能引發聯盟後續調查與處分。

Ingram 本賽季表現穩定，場均能貢獻 21 分，投籃命中率高達 52.1％，是球隊攻擊核心之一。暴龍本季戰績則維持在五成左右，正努力尋找團隊定位與穩定性。他們也需要場上領袖以冷靜和專注帶領球隊，而非讓情緒主宰比賽。

所幸比賽未被這段意外插曲所影響，76人最終以130：120擊敗暴龍，後衛Tyrese Maxey攻下31分是全隊最高，本季傷癒復出的前MVP Joel Embiid也有29分，而這場比賽被拉上先發的前鋒Trendon Watford，則繳出20分、17籃板、10助攻的生涯首次大三元表現。76人目前以6勝3敗位居東區大西洋組龍頭寶座。

暴龍方面，RJ Barrett、Immanuel Quickley各攻下22分，Ingram也有21分的穩定輸出，Barnes有18分、2抄截、2火鍋的全方位表現。暴龍目前戰績5勝5敗，暫居分組第三。



