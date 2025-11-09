暴龍前鋒Ingram情緒失控 場邊怒砸水瓶擊中清潔人員
多倫多暴龍隊球星 Brandon Ingram 在今（9日）對陣費城 76 人隊的比賽中，發生失控插曲。Ingram 在比賽中因挫折感情緒失控，猛力將水瓶砸向場邊，水瓶反彈後擊中一名場地清潔人員。這起事件發生在下半場剛開始一次防守失誤後，畫面在社群平台上廣泛流傳。
事件發生在下半場初段，當時暴龍防守出現漏人，Ingram明顯因失誤感到沮喪，坐在場邊突然拿起水瓶猛砸向地板，除了反彈擊中場邊人員外，坐在地板的隊友Scottie Barnes亦被水潑到。這一怒摔水瓶的舉動立即引起裁判與球場工作人員關注，也可能引發聯盟後續調查與處分。
Ingram 本賽季表現穩定，場均能貢獻 21 分，投籃命中率高達 52.1％，是球隊攻擊核心之一。暴龍本季戰績則維持在五成左右，正努力尋找團隊定位與穩定性。他們也需要場上領袖以冷靜和專注帶領球隊，而非讓情緒主宰比賽。
所幸比賽未被這段意外插曲所影響，76人最終以130：120擊敗暴龍，後衛Tyrese Maxey攻下31分是全隊最高，本季傷癒復出的前MVP Joel Embiid也有29分，而這場比賽被拉上先發的前鋒Trendon Watford，則繳出20分、17籃板、10助攻的生涯首次大三元表現。76人目前以6勝3敗位居東區大西洋組龍頭寶座。
暴龍方面，RJ Barrett、Immanuel Quickley各攻下22分，Ingram也有21分的穩定輸出，Barnes有18分、2抄截、2火鍋的全方位表現。暴龍目前戰績5勝5敗，暫居分組第三。
更多鏡報報導
灰熊退役球衣名將持毒遭逮 恐面臨2項藥物指控
詹皇準備回來了！LeBron復出進度曝光 重返賽場將創NBA一紀錄
K湯陷低潮獨行俠變陣 Russell迎本季首次先發
其他人也在看
NBA/昔日射手不如當年 獨行俠傳評估交易湯普森可能性
達拉斯獨行俠近期表現低迷，戰績僅2勝7敗暫居西區墊底，昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）更陷入空前低潮，如今更有消息稱，獨行俠正在評估送走湯普森的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前
難怪需要外籍生！6382人看富邦勇士3洋將險破紀錄慘敗1洋將的台鋼獵鷹
台北富邦勇士今（8日）在主場和平籃球館風光開幕迎戰台鋼獵鷹，獵鷹昨（7日）才送走NBA等級洋將「半獸人」Kenneth Faried，陣中僅剩翟蒙1名洋將，面對勇士的完全體陣容他們爆冷以112：76大勝36分，勇士輸分達差點破21-22賽季，2022年4月23日交手夢想家時創下的37分紀錄。太報 ・ 17 小時前
【NBA專欄／李亦伸】「控球之神」Chris Paul，生涯最後一年最糟選擇
選擇加入快艇，Cjris Paul另一個主要考量是「快艇很有競爭力」，James Harden、Kawhi Leonard雙核心，中鋒Ivica Zubac上季已經成長為場均16.8分、12.6籃板長人，比賽影響力十足，今夏快艇又撿到前明星後衛Bradley Beal，再透過交易拿下速度型大前鋒John Collins。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲
曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
NBA》「香檳哥」重要三分頂住「神棍」反撲 馬刺主場不敗終止火箭五連勝
NBA盃(NBA Cup)季中錦標賽今天(8日)再度點燃戰火，西區C組小組賽上演「德州內戰」，由聖安緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/柯瑞沒打…勇士遭金塊慘電 主帥：希望他下場復出
金州勇士今（8日）在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以109-124輸給丹佛金塊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，曾和柯瑞傳過訊息，希望對方可以在下場比賽歸隊。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》Ja Morant 21分13助攻 灰熊擊敗狀元Cooper Flagg的獨行俠
Ja Morant 與新人Cedric Coward都砍進21分，孟斐斯灰熊上半場建立了巨大的領先優緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》Nikola Jokic 3節就準大三元 金塊狂勝少了Stephen Curry的勇士
Nikola Jokic 只打3節就有26分9籃板9助攻，丹佛金塊以129比104大勝少了Steph緯來體育台 ・ 1 天前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 16 小時前
NBA/首節就轟53分！熱火寫史上第3高紀錄
邁阿密熱火今（8日）在家迎戰夏洛特黃蜂，首節熱火就火力全開攻下53分，不僅創下隊史單節新高，也寫下NBA史上第3高紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
NBA運彩分析》11/9 公牛主客場出賽差距大 騎士Garland強勢復出能使戰績飆升？
明天（9日）NBA美國職籃，芝加哥公牛對上克利夫蘭騎士之戰，兩隊目前均暫列聯盟東區戰績前3名，公牛本季控衛Josh Giddey在得分及助攻有如脫胎換骨演出下，帶領球隊開季在東區一路狂奔，對球隊士氣絕對有加乘的效果，然而客場出賽時與主場不敗的強勢卻存在極大的落差，而騎士則因主力傷兵過多開季可供輪替人手不足，尤其主力控衛Darius Garland進行左腳大姆指手術缺席開季，形成團隊組織進攻的困境，所幸日前已能復出帶隊可否就此戰績上揚，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》Booker 21分準大三元力抗快艇反撲 太陽賞洛城軍4連敗
3連敗中的洛杉磯快艇主場迎戰鳳凰城太陽，太陽全場幾乎都處於領先，分差更一度來到18分，快艇則在下半場緯來體育台 ・ 1 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 5 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前