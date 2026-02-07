暴龍級寒流發威！最低恐不到6度 12縣市連凍3天

寒流逐漸南下，中央氣象署7日表示，中部以北、東北部和東部天氣明顯轉冷，發布12縣市低溫特報，7日下午起至8日局部地區將出現10度左右或以下低溫，且8日至9日清晨都非常寒冷。

受寒流影響，台中以北、宜花等12縣市低溫寒冷的狀況將持續到9日清晨左右。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象署指出，寒流影響期間，7日下午起至8日局部地區低溫持續下探10度或更低溫，且中部以北、東北部、東部明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，各地在8日至9日清晨也非常寒冷，提醒民眾做好防寒措施，隨時留意農漁業寒害、室內通風和用電安全。

「非常寒冷」橘色低溫燈號

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

「寒冷」黃色低溫燈號

台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

