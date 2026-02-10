暹羅貓藏驚喜！小貓長大「毛髮變色」竟判若兩貓

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享家中貓咪的成長經歷，這隻原本外型清秀、毛色淺淡的混血暹羅貓，因為「養著養著突然變色」引起網上熱議，小貓從幾乎全白的毛色，逐漸臉黑、背黑、後腦勺也變深色的模樣，前後差異宛如換了一個品種，讓不少網友直呼「第一眼根本認不出來」。

該名飼主表示，愛貓「仙仙」是自己先前在路邊救援的流浪幼貓，當時牠年紀尚小，身體大部分覆蓋著白毛，只有耳朵、臉部和尾巴呈現暹羅貓典型的深色花紋，看起來就像是一隻顏色偏淡的混血暹羅，由於外型乖巧可愛，飼主便將牠帶回家照顧，並持續記錄小貓的成長變化。

隨著時間推移，「仙仙」的毛色開始出現明顯轉變，乍看之下與最初救援時判若兩貓

(示意圖/Unsplash)

沒想到隨著時間推移，「仙仙」的毛色開始出現明顯轉變，起初只是後腦勺顏色加深，但緊接著背部的毛色也逐漸變黑，臉部輪廓的深色區域更是不斷擴大，等到飼主再次仔細觀察時，小貓已從原本的「白底黑紋」，變成整體色調深了許多的模樣，乍看之下與最初救援時判若兩貓。

故事曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少人紛紛留言調侃「這真的是同一隻貓嗎」、「原來貓咪長大也會十八變」、「之前那隻貓呢？怎麼不養了」，不過也有熟悉貓咪品種的網友解釋，暹羅貓屬於重點色品種，毛色會隨著年齡、體溫與環境變化逐漸加深，這樣的轉變其實相當常見。