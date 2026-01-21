曉劇場20週年 《憂國》以當代視角展開跨時代對話

二○二六年曉劇場邁向二十週年，營運萬座曉劇場第五年，將以「昇華」為題，回望過去脈絡進行統整，並邁向新篇章；首發作品以二○一八年文學改編系列之好評作品《憂國》的再度重製拉開序幕，這次更受邀前往日本小劇場聖地東京下北澤之重要戲劇節「下北澤演劇祭」演出，成為日本首個挑戰將最不敢觸碰的三島由紀夫作品《憂國》轉化為舞台劇之戲劇團隊，並將於本週末一月廿三至廿五日於萬座曉劇場，讓臺灣的觀眾朋友搶先觀賞。(見圖)

廣告 廣告

曉劇場今(廿一)日說明，《憂國》作品描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡；三島由紀夫以細緻筆調呈現兩人此生最後一次性愛的極致歡愉，以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。

導演鍾伯淵表示，三島由紀夫在一九六○年寫出「憂國」，並在十年後如同小說主角武山信二切腹離世，增添「憂國」這篇小說的傳奇性，當我第一次拜讀時震撼且驚嘆，這是何等瘋狂的「鋼鐵意志」。

歷經七年沈澱再度重製，這次邀請來自不同生長背景的八位演員，有臺北、臺東、嘉義、高雄、廣東、馬來西亞等多元家庭背景，融合臺語加手語進行演出。演員嚴婕瑄指出，身為嘉義人，可以使用從自己的母語傳達憂國的意志，非常有共鳴。演員陳家誼提到，透過兩種語言的結合，不只更進一步認識及發現臺灣語言文化的魅力，同時也期待透過作品找到屬於我們這一代的憂國。

導演鍾伯淵強調，世代更迭，當代人們在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，那麼「鋼鐵般的意志」勢必也不似一九七○年代的張牙舞爪，那又將是在何等狀態下淬鍊、以何種形式生成的？二○一八年首演至今的七年間，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影的延續等，期待觀眾再次藉由劇場，與三島展開跨越時代的對話，並進一步思考：在人類持續面對不安與挑戰的當下，我們將如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。

曉劇場成立邁入二十年，已累積超過四十個作品，類型包含社會議題面向、文學改編、鬼故事系列等，透過作品持續與台灣當代社會對話；選擇《憂國》拉開曉劇場二十週年序幕，期待透過作品回望過去脈絡，並與觀眾朋友們一起開啟曉劇場新的旅程，也向世界展示臺灣獨特的文化能量。