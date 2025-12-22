曉宅設計：讓空間被重新看見 一座向光而生的文青系辦公室

【文字整理｜黃晨妤、圖片提供｜曉宅室內設計】

圖片提供｜曉宅室內設計

在老宅林立的城市中，一座懂得呼吸的建案悄然出現，曉宅設計充分運用挑高格局引入光線，藉以創造出舒適的辦公空間。這座坐落於台南的狹長建築，面寬僅三米，但設計師在有限條件中結合精緻端景與日式文青風格，創造空間延伸感，形塑節奏緩慢卻具有展示與機能的工作區域。

圖片提供｜曉宅室內設計

空間總面積約20坪，挑高六米，為兩層夾層空間。設計師保留挑高區域的完整性，將二樓空間刻意往內縮，使建築原有的固窗能讓自然光貫穿上下層，動線安排方面，接待、高使用率的辦公區域設置於一樓，二樓則規劃為會議室。樓中樓格局讓空間得以呼吸，同時也讓日常辦公穿梭於挑高採光與精緻細節之間。

廣告 廣告

圖片提供｜曉宅室內設計

圖片提供｜曉宅室內設計

考量室內格局狹長且擁擠，於是設計師在建案中創造2種轉折變化，使場域形成錯落有致的多層次構圖。第一種轉折用於戶外，透過90度內轉玄關，重新詮釋立面秩序，並將門面退縮至轉角，順勢消弭入口原有柱體的壓迫感；第二種轉折位於入門後的動線，設計師透過巧妙調整使迎賓區與端景相互對話，引導來訪者在無壓力情況下適當地停留。

圖片提供｜曉宅室內設計

圖片提供｜曉宅室內設計

圖片提供｜曉宅室內設計

此外，材質與色彩亦同樣展現放大全室空間的延伸感，設計師針對整體牆面選擇淺色特殊塗料，展現啞光質地與手作紋理效果，而用料方面則捨棄大理石或實木等資源密集型材料，改用系統板替代，大幅減少環境負擔。

圖片提供｜曉宅室內設計

圖片提供｜曉宅室內設計

另一方面，入口主視覺的部份，設計師選擇義大利麂皮漆作為門面主色調，再點綴綠碧璽石紋成為門面焦點，穩重中帶有自然礦物紋理感，而室內樓梯的前三階組成材質為木紋與水磨石，搭配隱藏燈光與弧形扶手，進一步延續立面語彙。

圖片提供｜曉宅室內設計

圖片提供｜曉宅室內設計

本案藉由大幅度更新工程，將原本的狹長格局改頭換面，一點一滴堆砌出辦公室新面貌，當走進空間的人都能悠然體會節奏緩慢的舒適度，讓空間成為城市中一抹溫潤柔光。

曉宅室內設計-台南辦公室

地址｜台南市崇吉三街3號

電話｜0911-611-680

網址｜https://xz-design.com

上設計王看更多資訊