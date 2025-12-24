曉明女中鼓號管旗跨世代合體 帶來最動人樂章

曉明女中鼓號管旗跨世代合體 重溫那年時光

曉明女中畢業校友與小學妹跨世代合體

位於臺中的曉明女中迎接62周年校慶，67歲校友重返年少時的校園，再次穿上白色靴子，全套裝備上身，直說，腎上腺素的支撐，讓她和學妹們活力又精采的完成演出，也要祝福母校生日快樂。



曉明女中鼓號樂隊創立於 1969 年，抖擻悠揚近30年，於1995 年因時空環境停辦，並轉型為管旗隊；初高中第 16 屆校友、前校友會理事長呂幸美、以及80多歲的創隊老師李瑞玲老師第一屆校友鐘惠珍修女的號召下，從美國、香港返校超過70位校友重新歸隊，與在校生共同組成的鼓號樂隊與管旗隊，跨世代合體，為全校師生帶來一場充滿淚水與感動的音樂盛會。

呂幸美理事長坦言，重新組建的鼓號樂隊，除了召集海內外校友的難題，近兩年的練習中，成員們還要克服體力挑戰、將傳統隊形 e 化、適應行進速度變化。但是，曉明人風雨無阻的堅定心志，全心地投入樂隊工作，展現團結力量大的革命情感。

74歲鐘惠珍修女，是第一屆校友，看到校友齊聚一堂，直說好感動，過去吹小號的她，彷彿回到過去。



67歲的傅蒨雯則是第八屆校友，和學妹合體演出後笑說，還真的會累，過去一年半，平均每個月練習二次，最近則是每周一到二天。她坦言，穿上高跟靴子，全套配備，體力上稍有負擔，可能腎上腺素的支撐，一點都不會疲累。



廖幸瑜是校友會副會長，畢業30多年，看到第一屆鐘學姐以及第八屆傅學姐表演，再看到校園年輕學妹62屆，相距二到三個世代，重返校園一切新鮮。特別是看到鼓號樂隊的表演，回到當時年少自己，看到學妹的青春活力，是很棒的融合，很感動，也開心自己是屬於曉明的一份子。