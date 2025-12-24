曉明女中62週年校慶 熟女鼓樂隊合體學妹重拾青春

中部中心 / 林子翔報導

你有多久，沒有回到學生時代最熱血的那一刻呢？台中私立曉明女中，鼓號樂隊轉型30年後，在耶誕節前夕重現江湖！邀請70多位老學姐們回娘家，甚至還有62年前的第一屆校友，與管旗隊學妹，跨世代合體，用整齊步伐和熟悉旋律，完成一場屬於青春與傳承的演出。





台中曉明女中62週年校慶 跨越半世紀學姐合體學妹

熱血沸騰! 曉明女中管旗隊 "跨越半世紀"學姐強勢回歸 （圖／民視新聞）





吹奏聲響起，隊伍整齊進場，有人打著鼓，有人吹奏者喇叭，操場瞬間熱血沸騰。曉明女中62週年校慶，邀請超過70位老校友回娘家重新歸隊。這場演出籌備超過兩年，老學姊們從台灣各地，甚至世界各地飛回來，只為了再一次，站上這熟悉的操場。

資深學姐跨海返校登台 減肥穿回隊服重回少女時代（圖／民視新聞）









跟著隊伍變換隊形，學姊們動作毫不生疏，像是旗隊魂，刻進了DNA裡。這支跨屆別的熟女鼓號樂隊，有人是小腹微凸的中年媽媽，還有人晉身阿嬤級。除了要苦練技巧外，還要忙減肥，讓自己能穿下少女時的制服，彷彿青春瞬間倒轉。跨世代合體演出，呈現了最動人的薪水相傳，只是這一次，多了一份驕傲與榮幸。鼓聲停了，回憶卻繼續響著，這支曾登上總統府國慶舞台的隊伍，榮譽持續閃耀。

