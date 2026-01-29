曉曉與蕾蕾送回大陸！日本54年來首次無大貓熊 專家籲上野動物園轉型

上野動物園將大貓熊歸還中國大陸之後，專家建議上野動物園與周邊商圈，要以十年為單位思考如何轉型。

東京上野動物園的大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」被送回大陸，日本54年來首次無大貓熊，距離上野動物園不遠的商店街「阿美橫町」也擔心人流驟減，專家呼籲上野動物園與附近商店街，都要思考如何轉型。（葉柏毅報導）

雖然上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，早就預定好今年要送回中國大陸，但日本全境，沒有任何一隻大貓熊，還是讓日本人感到錯愕與失落。但更令上野動物園附近商家擔心的，是在沒有大貓熊之後，上野動物園與附近商圈該如何轉型。上野觀光聯盟名譽會長二木忠男就指出，十幾年前，上野動物園也曾經沒有大貓熊。二木說：「直到貓熊離開，才體會到失去它們有多可怕。」

上野動物園在2008年4月，雄性大貓熊「陵陵」死亡後，一直到2011年雄性大貓熊「力力」和雌性大貓熊「真真」赴日的三年時間，園內並無大貓熊。這對入園遊客數，造成了嚴重影響：2008年度，入園人數只有約289萬人次，比前一年度驟減約59萬人次。2009年度雖然略有好轉，升到約302萬人次，但2010年度再度降到約267萬人次。由此可以看出，沒了大貓熊，對上野動物園真的影響很大。

失去「招牌明星」的上野動物園將何去何從？日本「國學院大學」研究旅遊學的教授小林裕和指出，「貓熊失落症」勢必會產生影響；而上野動物園的自我定位，與周邊的商店街轉型，「必須以十年為單位來思考」。