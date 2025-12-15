曉曉、蕾蕾下月回國…日本面臨「無貓熊」窘境？陸外交部說話了
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日本東京上野動物園兩隻由中方租借的貓熊，即將期滿歸還大陸，如此日本境內將「無貓熊」，大陸外交部今也做出回應。
大陸外交部今舉行例行記者會，日媒問及，明年1月日本長野動物園的兩隻貓熊將回到中國大陸，日本國內將出現沒有貓熊的情況，日本民眾非常喜歡貓熊，希望今後繼續向中方租借，中方是否仍有計劃與日本進行貓熊保護國際合作。
對此問題，大陸外交部發言人郭嘉昆並未正面回應，僅表示，「關於你提到的具體問題，建議向中方主管部門進行詢問。」
日本《共同網》報導，這兩隻龍鳳胎貓熊「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性），將於明年1月下旬歸還中方，東京都表示，最後參觀日為1月25日。對於貓熊即將回國，報導引述附近「阿美橫商店街」的民眾今紛紛感歎，「以後見不到了，真是遺憾」。
報導指出，由於近期中日關係惡化，很多民眾認為「或許再也租借不到」，頗為灰心喪氣，東京都葛飾區一名78歲女性曾多次前去看貓熊，她最後的回憶是排隊參觀2017年出生的貓熊「香香」，「（香香）很可愛。一想到孩子們以後看不到那樣的貓熊，就覺得好可憐。」
