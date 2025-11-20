曉曉、蕾蕾返鄉倒數！中日緊張恐讓日本進入「無熊貓時代」

日本境內最後2隻大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」。（圖／達志／美聯社）

日本境內最後2隻大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」預計將於2025年2月返還中國。隨著這對雙胞胎離日，中日外交關係的高度緊張也讓外界擔憂，日本可能面臨全國「零大熊貓」的局面。多名專家指出，若雙方關係持續惡化，中國或不再向日本提供新的大熊貓租賃。

綜合外媒報導，出生於2021年6月、現年3歲的「曉曉」與「蕾蕾」生於東京上野動物園，是日本極具人氣的熊貓明星。「曉曉」寓意初升的太陽，而「蕾蕾」象徵即將綻放的花朵，承載著象徵新生命的意涵。

廣告 廣告

牠們的父母「比力」與「仙女」於2011年抵達日本，參與大熊貓保育與科研合作。然而2隻成年熊貓已高齡19歲，並出現高血壓等老年疾病，因此在2024年9月29日提前返國療養，使「曉曉」與「蕾蕾」成為日本最後的旅居大熊貓。

對此，遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋指出，近來中日因台灣議題與安全政策摩擦不斷，中國對日本首相高市早苗在國會談及「台灣有事」的立場更是強烈反彈，使雙邊關係急速惡化，北京也接連採取對日反制措施。

陳洋分析，若這種氛圍持續，「中國很可能不會再向日本租賃新的大熊貓」。北京官方媒體《北京日報》也在評論中強調，若緊張關係持續，日本全國將面臨沒有大熊貓的狀況。

今年4月石破茂還是首相時，日本跨黨派的日中友好議員聯盟在訪問中國時，曾向中方要求重新提供新的大熊貓租賃。而當時中國外交部發言人也表示，「歡迎日本持續關注大熊貓保護的國際合作，並支持中國的保護事業」，態度較為正面。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

麥當勞經典奶昔睽違9年回歸！一喝口感不對勁 他懷念「碎冰版」引爆網友回憶

高雄男情緒失控持刀街頭咆哮 鄰居嚇壞急報警送醫

高雄6歲童狂吐不止送醫搶救仍不治 法醫下周一複驗釐清死因