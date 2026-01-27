「曉曉」、「蕾蕾」今啟程返陸！日民眾聚集動物園門口不捨送別

在東京上野動物園出生長大的雙胞胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，今（27）日下午啟程返回大陸，大批日本民眾守在動物園門口送別。2隻大貓熊預計在晚間從成田機場搭機前往四川。

上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」已經坐上卡車啟程返陸。（圖／路透）

「曉曉」和「蕾蕾」是2021年在上野動物園出生的貓熊，也是上野動物園出生的首對雙胞胎大貓熊。雖然25日已結束參觀活動，但27日仍有許多粉絲聚集在上野動物園，為牠們送行。「曉曉」和「蕾蕾」離開後，日本國內就沒有任何貓熊，這將是自1972年大貓熊進入日本以來首次出現的狀況。

27日下午1點30分左右，載著兩隻貓熊的卡車離開了動物園。根據動物園方面表示，兩隻貓熊被安全地安置在運輸箱中，但似乎有些焦躁不安，因此工作人員在將牠們裝上卡車前給牠們注射了鎮靜劑以安撫情緒。

大批民眾守在動物園門口送別。（圖／路透）

上野動物園園長福田豐表示：「大貓熊是極其神秘迷人的生物，很可惜我們無法再在日本繼續圈養牠們。但是，我們還有很多工作要做，如果將來有機會，我們希望能夠再度飼養大貓熊。」

內閣副官房長官佐藤啓在記者會上稱：「貓熊深受日本民眾喜愛，此次歸還的兩隻貓熊更是長期以來深受愛戴。我們希望牠們在中國健康快樂地生活。通過貓熊進行的交流有助於改善日中兩國人民的感情，我們希望這種交流能夠繼續下去。」

據悉在抵達中國大陸後，「曉曉」和「蕾蕾」將前往四川省大貓熊保護研究中心接受隔離檢疫，與母親「真真」和姐姐「香香」團圓。

