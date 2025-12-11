曖昧到極致！張孝全、林依晨圖書館初相遇 零台詞全靠「書寫聲」傳情

《深度安靜》張孝全（右）、林依晨首次圖書館邂逅，「書寫聲」意外傳情。風起娛樂提供

知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》將於2026年3月20日上映，官方社群11日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。

《深度安靜》入圍第62屆金馬獎七項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」三項殊榮，迅速成為華語影壇話題焦點。這部年度最受矚目的情感大作

林依晨張孝全「無聲交流」迸火花 導演提示：聆聽彼此聲音行動

影片中，張孝全飾演的諭明與林依晨飾演的依庭，在圖書館展開初相遇的關鍵戲。林依晨分享，她在詮釋文組女生角色時，最讓她印象深刻的是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人最終忍不住相視而笑，林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」

張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他表示沈可尚導演給予演員自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」

《深度安靜》宣布將於明年3月20日上映。林依晨（左）與張孝全第四度合作，首次飾演夫妻，展現絕佳默契。風起娛樂提供

導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，並透露角色的背景設定，就讀建築系的諭明與主修心理學的依庭，在圖書館的互動全倚靠聲音傳情。

圖書館選景藏玄機：線條簡潔有「凍結時間的威力」

《深度安靜》故事描述諭明與依庭在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識相愛並走入婚姻。但依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父（金士傑 飾）搬入同住，讓諭明過著陌生客套的窒息生活，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的遠超乎想像。

片中圖書館的選景，導演沈可尚特別選擇由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」。他表示：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第一次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」



