曖昧女要「月給8萬」才交往 小鐘曝驚人結局

54歲男星小鐘近日在節目分享感情經驗。（圖／翻攝自小鐘臉書）





54歲男星小鐘個性幽默風趣，在各大節目都能看到他的身影。近日他在節目分享一段感情經驗，他與一名女生曖昧3、4個月後，想說可以進一步展開交往，沒想到對方開門見山表示，小鐘要每個月給她8萬元。

小鐘在《命運好好玩》透露，跟這名女生是經由朋友介紹認識，對方的條件都是他喜歡的，相處幾個月後希望能讓關係更進一步，女方直言前任每個月都會給她8萬元，小鐘若是可以比照辦理，那兩人就可以交往。

小鐘聽完認為女方的觀念與自己不同，於是漸漸斷聯，直到有天在對方IG發現疑似脫單的跡象，詢問後才知道，這位新男友在認識的第一天就直接帶著女生去買精品包、鑽石戒指，總共花了90幾萬，讓小鐘忍不住笑說「離開我是對的」。



