曖昧小鐘4個月...提交往「月給8萬元」遭嫌貴 驚人發展曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星小鐘個性幽默風趣，圈粉無數，時常可以在各大綜藝節目中看見他的身影，而54歲仍未婚的他，感情狀態也受到關注，日前透露曾曖昧一位女性約3、4個月，準備進一步發展時，女方卻表示要「月給8萬元」才願意交往，讓小鐘直呼：「有點貴」。

小鐘透露跟曖昧對象是在朋友介紹下才認識，相處約4個月之後，小鐘提出想要正式交往，豈料，女方開口表示前任都是一個月給8萬花費，希望小鐘能夠比照辦理，但小鐘對此無法接受，就連主持人陳亞蘭也驚訝表示「她是談感情還是談錢」。

小鐘坦言與女方金錢觀落差太大，表示月給3萬「我還可以接受」，後來，小鐘與曖昧對象漸漸斷了聯絡，直到有天，小鐘無意間看到女方的社群，發現她有了交往對象，女方不避諱提到新對象第一天就帶她去名牌店買鑽戒、包包，讓小鐘不禁笑說「離開我是對的」。

曖昧對象稱「月給8萬」才願意交往，小鐘認為無法接受。（圖／翻攝自YouTube）

