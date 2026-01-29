曖昧期最容易內耗的星座TOP5！越在意越容易折磨自己，這星座不敢太主動但又怕錯過！

【文／Beauty美人圈．Arollin】



有些星座談感情偏理性，就算曖昧也能保持距離；但有些星座只要一動心，腦袋就開始自動補劇本，一句話沒回、態度一點改變，都能讓情緒反覆拉扯。本篇整理出「曖昧時最容易內耗」的星座TOP5，他們不是不灑脫，而是太在意，才會在還沒在一起前就先把自己搞得很累。

曖昧期最容易內耗的星座TOP5：天秤座（9/23～10/23）

越想維持平衡，反而更糾結

天秤在曖昧期的內耗，來自他們過度在意「關係的舒服度」，他們很怕自己的主動造成壓力，也擔心太冷淡會錯過機會，因此常常停在一個進退兩難的位置。天秤會反覆衡量每一次互動該不該更靠近一點，卻又怕打破現在的平衡。越想維持和諧，內心的糾結就越多，表面看起來雲淡風輕，其實心裡早就把所有可能性想過一輪，只是選擇不說出口，慢慢累積成內耗。

天秤在曖昧期的內耗，來自他們過度在意「關係的舒服度」圖片來源：FB @tvN drama

曖昧期最容易內耗的星座TOP4：雙魚座（2/19～3/20）

感覺走很快，現實卻慢半拍

雙魚在曖昧期，很容易讓情緒先跑在現實前面，一點關心、一點曖昧氣氛，就足以讓他們在心裡勾勒出未來的樣子。但雙魚並不是不清楚現實狀況，而是情感一旦被觸動，就很難完全抽離，當對方的行動沒有跟上自己的期待時，雙魚就會開始自我懷疑，是不是自己太一廂情願。明知道想太多會受傷，卻又忍不住投入更多情緒，這種反覆拉扯的狀態，讓雙魚在曖昧期特別容易內耗。

雙魚在曖昧期，很容易讓情緒先跑在現實前面 圖片來源：FB @tvN drama

曖昧期最容易內耗的星座TOP3：處女座（8/23～9/22）

想找答案，卻卡在沒標準

處女座的曖昧內耗，來自他們天生的分析習慣，當關係沒有明確定義時，處女座會不自覺開始比對細節：訊息頻率是不是改變了？對方的行為是否前後一致？是不是只有自己比較主動？雖然理性上知道曖昧本來就模糊，情緒上卻還是忍不住想找出一個合理解釋。越是想把關係整理清楚，越容易因為沒有答案而焦慮，處女座不是想太悲觀，而是太想確定自己是不是站在同一個位置，卻偏偏得不到標準答案。

處女座的曖昧內耗，來自他們天生的分析習慣 圖片來源：FB @tvN drama

曖昧期最容易內耗的星座TOP2：天蠍座（10/24～11/22）

不說出口，心裡卻翻江倒海

天蠍在曖昧期給人的感覺往往很冷靜、很穩，實際上內心早就進入高度警戒狀態，他們會默默觀察對方的每一個反應，試圖確認這段曖昧到底是不是雙向的。天蠍非常在意真心與安全感，但又不願意在還沒確定前先暴露自己的在乎，只好把所有疑問與不安留給自己消化。越喜歡，越容易想得更深；越在意，越不敢問清楚，這種強烈控制情緒、又無法停止分析的狀態，讓天蠍在曖昧期特別容易內耗。

天蠍在曖昧期給人的感覺往往很冷靜、很穩，實際上內心早就進入高度警戒狀態 圖片來源：FB @tvN drama

曖昧期最容易內耗的星座TOP1：巨蟹座（6/22～7/22）

情緒先投入，退場卻最慢

巨蟹在曖昧期的內耗，幾乎是從第一天就開始累積，只要感覺對了，他們就會不自覺把對方放進生活裡，開始在意訊息回得快不快、語氣是不是變冷，甚至會因為對方一句隨口的話反覆思考很久。巨蟹其實很需要安全感，但曖昧階段偏偏給不了他們明確定位，於是只能選擇忍耐，把不安往心裡收，表面看起來溫柔體貼，內心卻常在「是不是只有我這麼認真」與「再等等看好了」之間拉扯，久了自然內耗爆表。

巨蟹在曖昧期的內耗，幾乎是從第一天就開始累積 圖片來源：FB @tvN drama

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

