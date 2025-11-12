曖昧高手在此！最會「多線進行」的星座Top3，誰是戀愛界的航海王？

文／星座專家沛倢

雙子座 – 曖昧界的語言大師

雙子的多線進行本領，來自於那種天生的好奇心和不喜歡無聊的個性。他們能根據不同人的喜好，切換不同聊天模式，他們超會留白，曖昧時從不把話說死，總是給你一種「好像有希望，但又抓不住」的感覺。他可能今天跟你聊得火熱，明天就去跟另一個人深入探討人生，但你完全不會覺得被冷落，因為他過兩天又會冒出來，給你發個甜甜的消息，讓你繼續心動。

他們有時候並不是故意想當海王，只是太喜歡新鮮感，結果不小心就開了好幾條線。不過他們也很懂得如何全身而退也機靈得很，總能在翻車前把場面圓回來。雙子座算是「頂級玩家」讓人很難真的怪他們，因為他們實在挺會哄人。

天秤座 – 溫柔鄉裡的平衡大師

天秤座是屬於那種溫柔型海王，讓你明知道他在多線操作，還是會心甘情願被他迷住。他們能把每條線都照顧得妥妥當當，讓每個人都覺得自己是「唯一」。天秤座當海王，靠的是他們的高情商和討好型人格。他們特別會觀察別人的需求，你喜歡被誇，他們就狂誇你滿你想要被傾聽，他們就化身最佳聽眾。而且他們很懂得欲擒故縱，不會一下子把感情全砸進去，而是慢慢和溫柔地讓你上鉤。他可能跟你約會完，隔天發個「昨天跟你聊天真的好開心」的消息，就消失兩天，讓你心癢癢地想他。與此同時，他可能也在另一邊跟別人喝咖啡，聊著同樣走心的話題。

天秤座的「海王」風險是他們太優柔寡斷，常常自己也不知道到底想選誰，結果就把好幾條線都拖著。他們不喜歡傷害別人，所以即使被發現，也會用溫柔的方式化解尷尬。他們的海王風格是「溫柔陷阱型」，你掉進去可能還會謝謝他！

射手座 – 自由奔放的冒險家

射手座當海王不是因為他們想騙誰，而是太愛探索了，總覺得下一段關係可能更精彩。射手座的多線進行方式很直接，他們不會像雙子座那樣小心翼翼地鋪墊，也不會像天秤座那樣溫柔周到。射手靠的是那種天生的熱情和坦率，讓你覺得跟他們在一起就是一場冒險。可能今天帶你去爬山，明天跟另一個人去看演唱會，後天又跟第三個人去露營，每個人都覺得自己跟射手座的關係「特別」。他們的是活在當下，跟你在一起的時候，他們是真的很投入，所以你很難察覺他們還有其他線。

但射手座太直率，有時候會不小心暴露自己的多線經營。不小心發錯消息，或者在你面前提到另一個人的名字，場面瞬間尷尬。但他們通常會用幽默化解，他們不一定想傷害誰，只是真的太愛玩了！

