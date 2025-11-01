《曖昧》編曲人屠穎驟逝！楊丞琳哀悼：永遠懷念屠穎老師

台灣資深音樂人屠穎今（1）日驚傳猝逝，享壽62歲，據報導，他在廣州使用跑步機時因意外不幸離世，此消息震驚演藝圈，眾多音樂人紛紛表達哀悼之情。屠穎以卓越的編曲才華聞名，曾為楊丞琳的經典歌曲《曖昧》編曲，助其在2005年迅速崛起並成為家喻戶曉的歌手。楊丞琳也在社群平台Instagram限時動態中發文悼念屠穎，感謝他對音樂的貢獻。

歌手楊丞琳。（圖/翻攝自楊丞琳微博）

楊丞琳在悼念文中表示：「謝謝您為《曖昧》和《左邊》帶來如此經典又動人的編曲，也感謝您教出一位和您一樣熱愛音樂且才華出眾的兒子（屠衡）。感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師。」她的言語充滿對恩師的敬意與不捨。

屠穎的音樂作品影響深遠，除了楊丞琳的《曖昧》，他還曾為辛曉琪的《味道》、張信哲的《過火》、張學友的《情書》及順子的《月光》等經典歌曲編曲，甚至五月天的《諾亞方舟》也出自他之手。他的音樂才華不僅受到歌迷喜愛，還深深影響了台灣音樂界。

歌手楊丞琳也在社群平台Instagram限時動態中發文悼念屠穎。（圖/翻攝自楊丞琳IG）

62歲金曲編曲人屠穎驚傳1日過世。（圖／翻攝自Facebook@ Max Tu）

