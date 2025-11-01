〈曖昧〉背後推手驟逝！屠穎離世享壽62歲 楊丞琳痛悼「永遠懷念」

資深編曲人屠穎驟逝，享年62歲，楊丞琳透過IG限動哀悼屠穎。（圖／翻攝自臉書，屠穎、IG，@rainie77）

台灣著名資深編曲人屠穎今（1日）於廣州驚傳離世，享年62歲。根據演藝圈傳聞，他疑因跑步機意外跌倒而送醫搶救無效，噩耗一出震驚音樂界與歌迷，眾多藝人紛紛表達悲痛與不捨。

屠穎為華語樂壇貢獻非凡，他曾為楊丞琳打造經典主打〈曖昧〉，收錄於2005年發行的專輯《曖昧》中，憑藉偶像劇《惡魔在身邊》片尾曲效應，讓這首歌一舉登上排行榜，也成為KTV長青曲目。此外，他的作品還包含辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉、王菲〈天空〉、五月天〈諾亞方舟〉等，多位天王天后皆受其音樂影響。

消息傳出後，楊丞琳立即在 Instagram 限時動態發文哀悼：「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，也謝謝您教出一位和您一樣熱愛音樂、才華出眾的兒子屠衡。感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師。」貼文中，她流露對這位恩師的敬意與哀思。

圈內友人也紛紛發聲悼念。音樂人許常德感性表示：「沒有屠穎的編曲，〈如果雲知道〉就沒有〈天空〉。」陳子鴻則寫道：「45年的老友，屠穎老師一路好走！」陶傳正也在社群上分享與屠穎合作影片並致敬：「您用音樂走出自己的道路（You did your way），謝謝您。」

屠穎猝然離世，也讓外界更加重視幕後創作者對音樂產業的不可或缺。他的病況與事故經過尚未由官方完全公開，未來相關紀念活動可能陸續登場。華語樂壇失去了一位舉足輕重的音樂推手，而許多樂迷也在那些流傳不衰的歌曲中，感受到屠穎留下的音樂印記。

楊丞琳透過IG限動哀悼屠穎，感謝恩師當年打造經典好歌〈曖昧〉。（圖／翻攝自IG，@rainie77）

