「曖曖在海邊」超Q拍照打卡點 Snoopy現身屏東漁港，有甜蜜氛圍喔！

屏東針對情人節、春節「屏」出招，現在又有一個超Q的打卡點誕生， Q點「萌」芽，深受許多人喜愛的《花生漫畫》角色藝術裝置現身屏東漁港。這是屏東縣政府去(2025)年成功打造情人節品牌「曖曖在海邊」活動，今年浪漫再升級，首次與全球知名漫畫合作，邀請史努比與好友們現身屏東漁港，於2月14日正式點燈，活動為期一個月，展期至3月14日止，民眾在屏東除了可以至縣民公園、萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔等四個燈區光影廊道賞燈，亦可規劃至被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，還能來一場夜遊漁港，感受屏東海岸的甜蜜藝術氛圍。







縣府首次攜手《花生漫畫》，史努比與好友們將現身漁港陪您過情人節

「曖曖在海邊」今年的活動主題為 「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園，甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點，化身為裝置藝術，並在光影中綻放，讓七座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，包括：林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港。每處皆以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。







楓港漁港的甜夢花籠



五處充氣裝置藝術為兩位國際藝術家創作作品，包含：韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim） 的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感以及日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe） 擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。燈光藝術裝置為《How Do You Do, Snoopy?》國際藝術展之作品，以溫暖與創意點亮粉絲的心，延續史努比的經典魅力。



一、枋寮漁港-甜甜圈與史努比，作品以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍。

二、山海漁港-甜甜圈與查理．布朗，作品為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好。

三、紅柴坑漁港-甜甜圈與露西，作品為露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感。

四、後灣漁港-甜蜜史努比，作品為糖果點綴的史努比狗屋喚起甜美回憶，散發戀愛般的浪漫氛圍。

五、琉球新漁港-甜甜圈與糊塗塌客，作品為6米高的巨型裝置，以愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。





除五處花生漫畫的主題裝置外，其餘兩座漁港同樣以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港，透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍。枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。



漁港燈區在活動期間，每日亮燈時間為下午 5 時至晚間 10 時，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於 3 月 12 日晚間8點前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎。幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於 3 月 14 日白色情人節公布幸運得主，白色情人節當晚6點，於枋寮漁港開始展開情人節演唱會，邀請知名歌手輪番獻唱，陪伴民眾度過浪漫又難忘的夜晚。



