《曙光詐現》巡迴國軍營區 提醒「財、情、善」防詐警鐘

記者孫建屏／高雄報導

由資深藝人周嘉麗發起，號召高群、方季惟、王燦、高山峰、王中平等人募資主演的防詐電影《曙光詐現》，自去年展開國軍營區巡迴展現，今（20）日特別配合陸軍8軍團115年春節暨反詐騙軍紀安全巡迴宣傳，南下干城營區公益演出，片中主角高群、王中平、王燦等人提醒官兵，除了要防範社交軟體的詐騙手法、不接聽陌生電話外，當聊天訊息出現借錢、假借交友名義，或是做愛心等利用人性弱點的資訊時，就要敲響內心的防詐警鐘，以免受害。

在《曙光詐現》演出刑警的王燦表示，他的親人曾因為了要投資，踏入詐騙集團的陷阱，損失不貲，國軍官兵由於戮力戰備演訓工作，對於市面上五花八門的投資訊息並不了解，容易受到詐騙者的誘惑，且詐騙手法層出不窮，因此，要特別注意各種高投資、高報酬的話術，不要貪圖近利，「只要不貪心，就不容易被騙。」

「打電話說是我的朋友，很厲害的東拉西扯，後來才清醒過來，差一點就被他騙了。」曾經擔任里長的資深演員高群說，曾有陌生人不斷打電話給他，拉近兩人的關係想借錢，他也聽說因為不認識的人打電話給官兵，想要進一步交往，最後卻說親友生病、自己投資要借錢等，都難脫詐騙的行為。

王中平指出，詐騙的關鍵字就是「錢」、「情」，在談話中提到這些字眼時，每個人都必須特別注意，嚴加判斷，保護自己也要保護別人。

王燦強調，許多年輕人因為社會歷練不深，被引誘、拉近詐騙集團的群組中，但是，沒有什麼好害怕，「當發現有問題時馬上抽腿，就不會愈陷愈深。」王中平也提到，官兵一旦發現有被詐騙的疑問，可以馬上向連隊輔導長、幹部反映，與其他弟兄討論、分享，就容易釐清，「搞不好，三個臭皮將，勝過一個諸葛亮，會幫你解決。」高群補充，遇有詐騙立即向上級求助，就能避免深陷其中。

防詐電影《曙光詐現》主角高群（左）、王中平（右）、王燦（中）20日南下陸軍8軍團干城營區演出，提醒國軍官兵注意聊天訊息中出現的「財、情、善」等防詐關鍵字。（記者孫建屏攝）

資深藝人周嘉麗（右二）與高群（左二）、王中平（右）、王燦（左）等《曙光詐現》要角，以寓教於樂的方式教導干城營區官兵防詐騙。（記者孫建屏攝）