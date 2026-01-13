曝三中案當年內幕！蔡正元揭密「馬英九拜託」：國民黨差點滅黨

前國民黨副祕書長、前藍委蔡正元。（資料照／鄭任南攝）

前立委蔡正元因涉「三中案」遭判刑3年6月，日前在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐，引發討論。對此，前立委蔡正元12日進一步還原當天互動內容，並首度公開談及三中案來龍去脈，直言「今晚沒有秘密」。

蔡正元12日在中天節目《中天辣晚報》中指出，外界對他跟柯文哲的照片解讀各有不同，但他忍不住反問，為何鄭文燦被求刑12年、陳水扁刑期更長，卻無需配戴電子腳鐐；反觀柯文哲與他自己，卻被如此對待，這在台灣司法史上前所未見。他認為，單從這樣的對比，就能看出民進黨對司法的高度影響與管控。

廣告 廣告

談及三中案的歷史背景，蔡正元回溯指出，2005年馬英九出任國民黨主席後，表面上宣示「黨政軍退出媒體」、出售中視、中廣等資產，但實際上，國民黨當時面臨龐大的財務壓力，必須支付高達8至10億元的退休金與資遣費，用以安置被大量資遣的黨工。蔡正元表示，時任總統陳水扁得知後，隨即抽緊國民黨的資金命脈，要求全面收回貸款，使國民黨陷入嚴重財務危機。

蔡正元說，馬英九原本只是單純想出售黨產，將「三中」綁在一起處理，但明眼人都知道難以賣出好價錢，真正具價值的其實是以房地產為主的中影公司。在政治壓力與威嚇之下，沒有人敢出面承接「三中」，情勢一度危急到「過了那個時間點，還有沒有國民黨都不知道」。他表示，正是在這樣的背景下，馬英九拜託他出手救急，他只好在2006年7月底前臨危受命，快速籌措12億元資金，協助國民黨度過財務難關。

蔡正元進一步透露，接手中影後，又爆發所謂的「中影掏空案」。身為中影董事長與交易主辦人，他無法對外多作說明，只能再自籌7億元補洞，相關資金流向複雜，並曾經過阿波羅公司。如今檢方正是依據這些「看似奇怪的契約關係」羅織罪名，但他強調，中影與阿波羅公司本無實質關係，檢方卻因他當年補上那7億元而入罪，整起案件的來龍去脈，正是如此。

【看原文連結】