曝上任後僅睡2到4小時! 高市早苗:對皮膚不好

政治中心／屈道昀、宋弘麟台北報導

日本首相高市早苗在質詢中自曝，自從上任後，每天睡眠時間2到4小時，在這樣的情況下，她無奈表示對肌膚很不好，不過來看看各國領袖的睡眠時間，美國總統川普是3.5小時，前總統蔡英文更曾說過，卸任後最想做的事情就是睡三天三夜，政治人物業務繁忙，睡多睡少行程依舊滿檔。

上任才一個多月的日本首相高市早苗，到底有多忙？

日本首相高市早苗：「我現在睡眠時間大約是兩小時，有時候多一點是四小時，我也覺得這樣對皮膚不好。」

自曝自從上任以後，每天睡眠時間，最多不過四小時，甚至首次質詢，清晨三點就開始準備，高市早苗坦言在這樣的情況下，皮膚愈變愈差。

日本首相高市早苗：「男女雙方都有必要實現共同育兒照護的責任，並兼顧工作。」





又是工作，又是家庭，公私兩頭燒，政治人物嚴重睡眠不足，不僅發生在日本首相身上，就連我國的國會議員也感同身受。

民進黨立院書記長陳培瑜：「我想要跟高市早苗首相說，別擔心妳現在在鏡頭前看起來，依然又健康又有活力，皮膚變差我們就努力多喝開水，多運動我們一起加油，好謝謝大家。」

立委（國）謝龍介：「很拚欸！我知道睡兩個小時皮膚是一定變差，不過她看起還滿漂亮的，還能皮膚保持這麼好，厲害！」

民眾黨立院書記長陳昭姿：「兩小時到四小時，我還是第一次聽見，那我現在到比較想知道，好奇的是，黃仁勳先生他一天睡幾小時？」

從重大事項決策，到和基層搏感情，不少政治人物，一天24小時根本不夠用，盤點各國領袖睡眠時間，高市草苗一天2到4小時，美國總統川普則是3到4小時，前總統蔡英文，平均睡眠時間6.5小時，比起建議成年人的7到9小時來說，遠遠不足。





民進黨立院幹事長鍾佳濱：「我們黨團開會的時間，通常年紀越大來的越早，因為有時候太早來，也不能責怪別人對不對，那早來就找事情做，晚到的人就更加努力做，對不對這樣就好。」

立委（國）王鴻薇：「我們女生總是要化化妝，這個整容打扮一下，我覺得我們女生要比男生，起碼要多半小時，到一個小時提前。」

面對滿檔的行程，政治人物各個化身時間管理大師，但不管每天睡幾個小時，鏡頭前還是要保持容光煥發，水噹噹。

