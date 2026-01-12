曝中共聚焦1事準備犯台！日媒曝光關鍵衛星照 專家示警這時「局勢恐改變」

根據日本《讀賣新聞》今（12）日報導，衛星影像分析發現，中國解放軍於去（2025）年夏季，徵用民用大型貨輪在廣東外海進行水陸兩棲登陸演習，顯示北京正加速「軍民融合」以強化對台登陸作戰能力。

根據《讀賣新聞》報導，透過衛星照片與相關數據確認，2025年夏天，中國軍方水陸兩棲車輛與民間大型貨輪，在距離台灣對岸不遠的中國南部廣東省外海，進行了疑似登陸訓練的聯合演習。這被視為中國著眼於攻台，透過「軍民一體」提升登陸作戰能力的一環，日本政府也正密切注視相關動向。

除了衛星照片外，經由分析自動傳送船隻位置與航向的「船舶自動識別系統（AIS）」航跡發現，2025年7月16日，在廣東省汕尾市外海，確認到一艘疑似為車輛能直接駛上駛下的民用大型「滾裝船（RO-RO船）」，其後方則有11輛疑似水陸兩棲車輛排成一列航行。衛星照片顯示，這11輛車留下了航行波浪的軌跡，而該船周邊則無波浪，研判當時處於靜止狀態。

報導提及，水陸兩棲車輛可從外海船隻出發，直接駛上沙灘登陸，主要負責運送兵員與裝備。專精中國安保問題的笹川和平財團上席研究員小原凡司分析，「這可能是以登陸作戰為假想，進行在海上從滾裝船卸下或搭載水陸兩棲車輛的演習」。報導提到，中國軍方為彌補運輸能力不足，動員滾裝船運送兩棲車輛，意圖構建從防守方難以預測的地點進行登陸的能力。

根據AIS資訊，參與演習的船隻疑似為中國大型海運公司營運的滾裝船「普陀島」號。經比對該公司公開的船隻特徵與衛星照片，形狀與大小幾乎一致。「普陀島」號註冊於遼寧省大連港，平時主要定期往返於山東省煙台市。AIS數據顯示，該船於2025年7月8日駛離大連，11日通過台灣海峽，16日在汕尾市外海活動後開始北上，並於21日返回大連。

台灣國防安全研究院的報告指出，「普陀島」號在2025年8月也曾再次南下，於汕尾市洋面與其他滾裝船共同參加軍事訓練，《讀賣新聞》的AIS分析也確認了8月的動向。此外，美國海軍戰爭學院的報告也曾指出，「普陀島」號於2023年3月曾在廣東省外海參加解放軍登陸訓練，並在海上展開水陸兩棲車輛及強襲艇。

日本政府相關人士表示，已掌握該聯合演習情況，並指出「中國正致力於增強從海上投入戰力的能力，正在注視其動向」。《讀賣新聞》分析也發現，中國軍方在利用民船方面，展開部署多個搭載大型移動式棧橋的船團，實施與滾裝船等民船的軍民聯合登陸訓練。外界研判，解放軍為強化攻台時的登陸能力，正透過動員民船反覆進行如實戰般的訓練，旨在獲得多樣化的登陸能力。

據《日經商業週刊》1月8日報導，針對外界關注「台灣有事」是否會在2027年發生，專精美日關係與海洋安保的明海大學教授小谷哲男受訪表示，雖然習近平為尋求第四任期可能需要透過統一台灣來展現政績，但從美中軍事平衡來看，2027年仍言之過早。小谷哲男分析，若中國試圖武力統一台灣，恐招致美軍介入，儘管在常規戰力方面，中國能將全部資源投入台灣方向，而美國須分散應對歐洲與中東，導致東亞戰力比推估約為3比1由中國佔優；但在戰略核武領域，美國仍保有絕對優勢。目前中國約擁有600枚核彈頭，美國作戰部署則達1800枚，美國的核威懾依然有效。

然而，小谷哲男警告，到了2035年局勢恐將改變。中國正積極擴充核武，預計2030年將達1000枚、2035年達1500枚。屆時美中核彈頭數量相當，雙方將進入無法使用核武的「相互保證毀滅」（MAD）狀態，這可能使在常規戰力佔優的中國誤判局勢，認為有機可乘。此外，針對美國目前的態度，報導提到美國總統川普在2025年10月的釜山會談後將美中關係稱為「G2」，顯示雙方有協調跡象，且川普自許為「和平締造者」，任內不允許中國發動戰爭，加上其不可預測性，也是習近平不敢輕舉妄動的因素之一。

根據《時事通信社》1月5日報導，中國為了武力統一台灣準備了多種選項，其中之一被認為是由特種部隊襲擊總統等高層的「斬首行動」。報導指出，中國在被定位為「亞洲最大」的內蒙古自治區朱日和訓練基地中，建有外觀酷似台灣總統府的建築物。早在2015年中國官媒央視播出的演習畫面中，就曾出現士兵從直升機降落，針對該建築周邊進行壓制行動的訓練場景。雖然當時中國國防部聲稱是例行演習不針對特定目標，但海外軍事專家認為，此類針對台灣要員的拘捕訓練至今仍在進行。

報導提到，中國在2025年底曾舉行包圍台灣的大規模軍演，而在外界難以窺探的內陸地區，則反覆進行針對要員的拘捕訓練。此外，針對近期美國拘留委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一事，香港親中媒體在社群媒體上引用網友言論稱，美國此舉「開了先例，成為捕捉賴清德的好榜樣」。報導分析，以統一台灣為目標的中國，將賴清德總統視為「台獨勢力」並加以敵視，相關軍事準備動向引發關注。

