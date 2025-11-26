曝中國併吞最具威脅劇本！賴清德：不是武力

▲賴清德表示，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（26）日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含全力建構民主防禦機制、全方面打造國防關聯產業。他並指出，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，有一些人在中國的統戰攻勢下，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德昨投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾，賴清德上午召開記者會說明國安團隊將規劃兩項行動方案；他並提到，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構先進防衛作戰體系。

▲賴清德上午召開記者會說明。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

賴清德向國人表示，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德指出，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役，1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」賴清德說，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但仍深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，「我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由」。

賴清德強調，國安團隊及行政部門現在已展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石，「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！」

