曝中國犯台棘手劇本！作家批美對台軍售內幕：不能挖走台積電「又要台灣看門」

美國在台協會（AIT）處長谷立言22日出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會，並以「自由不是免費」作為核心論述，強調台灣若要防衛中國入侵，就必須付出相對應的代價，重申1.25兆國防預算的重要性。作家「漂浪島嶼」指出，台灣同時也是美國第一島鏈的戰略前緣，肩負阻止中國軍力突破島鏈、進入太平洋並威脅美國本土的角色。在此結構下，台灣「幫美國看守島鏈大門」是否也該被視為一種有對價的戰略付出，正成為美台關係中難以迴避的問題。

二戰後錯判與島鏈現實

回顧冷戰歷史，「漂浪島嶼」透過臉書分析，美國二戰後長期將戰略重心放在防堵前蘇聯，於沖繩設立基地、扶植日美同盟，甚至為了「聯中抗俄」與中華民國斷交，希望建立從海到陸的包圍網。然而歷史諷刺的是，前蘇聯解體後，在美國長期給予最惠國待遇的背景下，中國反而迅速壯大，成為在經濟上足以與美國抗衡、在軍事上形成區域霸權的對手。

廣告 廣告

隨著戰略環境轉變，美國重新打造防範中國的新島鏈，從日本、台灣、菲律賓一路延伸至澳洲，試圖形成完整封鎖線。其中，台灣被視為「中間大門」，卻也正是中國高度宣示主權、意圖統一的核心目標。

駐軍紅線下的軍購困境

​「漂浪島嶼」指出，美國當年的另一項關鍵錯誤，在於戰後台灣地位未定、美國既未直接統治台灣，也未在中國崛起前於台灣駐軍防衛，反而選擇對中交往。如今中國劃出「國外勢力駐軍台灣即動武」的紅線，使美國難以比照日本、南韓或菲律賓，透過駐軍方式直接防衛台灣，只能改以軍售、軍援來維繫島鏈防衛。

在此情況下，台灣軍購一方面是自我防衛所需，另一方面也實質承擔了替美國阻擋中國軍力突破島鏈的功能。問題在於，美國是否只要求台灣付出，卻未提供相對應的戰略回饋？學者直言，若一邊高喊台灣「自由不是免費」，一邊又在經濟與產業上「挖走護國神山」，同時要求台灣透過軍購為美國看門，恐怕難以說服台灣社會。

「美日有事」台灣怎麼辦？

更棘手的是戰略情境的灰色地帶。「漂浪島嶼」提出一個關鍵問答：如果中國不先攻台，而是採取「先打援」策略，直接與美日發生衝突，台灣該不該主動出手？現實是，台灣目前採購的武器以防衛為主，在中國未對台動武的前提下，台灣難以主動參戰。一旦如此，台灣實際上將喪失「守島鏈大門」的功能。

反過來說，若美國期待台灣在美日與中國衝突時主動攻擊中國，就意味著台灣必須承擔「給予中國侵台藉口」、賭上國運的風險。「漂浪島嶼」認為，若美國真要台灣成為積極的島鏈防衛者，就不該只是「台灣買武器、幫美國看門」，而必須在安全承諾與實質付出上給出清楚答案。

在國際政治講求利益現實的前提下，「漂浪島嶼」總結，台灣真正的談判籌碼，正在於未來若俄中對美日爆發衝突，台灣究竟選擇自保、放任中國軍力通過島鏈，還是主動參戰、共同承擔風險？而一旦選擇後者，美國能、也願意為台灣付出到什麼程度，正是台美關係必須正面回應的核心問題。

更多風傳媒報導

