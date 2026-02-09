曝光林宅血案「監察院6點調查發現」 黃暐瀚：得讓更多人知道

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發舉國熱議，也被列出多項爭議點；事後，導演徐琨華宣布即刻暫停參與本片的所有後製工作。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發舉國熱議，也被列出多項爭議點，台北101董事長賈永婕12小時內連發3篇文，「原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。」對此，媒體人黃暐瀚今日點出監察院報告6點結論，喊話「我們得面對，得告知，得讓更多人知道」。

1974年生賈永婕震驚

賈永婕7日晚間發文，「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代。我1974年生。我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」隔日發文坦言看到林宅血案的細節，「真的很震驚不敢相信這一切是發生在1980年」，她過去一直以為該案發生於當年228白色恐怖時期。「大家覺得不可思議我怎麼可能現在才知道林宅案，不是現在才知道，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會。」

監察院6點「大家須知道」

「其實，我並不驚訝和我一樣1974出生的賈永婕董事長，之前完全不知道『林宅血案』。」黃暐瀚今（9日）表示，直至今日，他仍相信很多台灣人根本沒聽過「林宅血案」，也不清楚「陳文成命案」與「江南案」，因此「我們得面對，得告知，得讓更多人知道。」黃暐瀚提及林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾四度重啟調查，監察院也歷經兩次報告。他強調「歷史的真相，留待日後一點一滴的還原，但當事人與家屬的傷痛，希望我們的社會應該要有更多的體諒。」

監察院羅列六點結論，「情治單位介入司法（表面檢警辦案，實情卻是情治單位另組307會報辦案）」「誤導辦案方向（排除軍方或情治人員犯案）」「阻擾偵辦（打去金琴西餐廳的電話監聽錄音宣稱被洗掉）」「操弄媒體（誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人）」「包庇嫌犯（案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦）」「運用黑道（可能涉案的黑道對象，未被列爲清查對象）」。

《世紀血案》爭議點

《世紀血案》1日的殺青記者會上，演員對歷史悲劇的輕率態度引發社群媒體廣泛討論、撻伐，資深演員寇世勳稱劇本「無強烈意識形態」，楊小黎形容演出過程有如「福爾摩斯與華生辦案的快感」，李千娜更脫口表示重啟調查後事件「好像可能不是那麼嚴重、不恐怖」，演員夏騰宏更稱「資料稀少只能靠想像」，種種言論無視多名當事人與見證者仍在世，且曾任林義雄祕書的現任監察委員田秋菫證實，林義雄創辦的慈林基金會對此片毫不知情，被確認電影是未經授權下拍攝。

《世紀血案》導演徐琨華自事件爆發後神隱，但仍被起底祖父是當年的「警備總部發言人」徐梅鄰，這種這種由「威權體制加害者後代」來拍攝「受害者故事」的強烈反差，被外界質疑是在搶奪歷史傷口的詮釋權，甚至有「洗白」之嫌。風波持續延燒後，不少網友直呼失望，也讓年輕演員紛紛發聲明自清，合約中明確載明製片方「已保證取得合法授權」，事後才知被騙；演員黃河坦言，曾要求拜訪家屬卻被劇組以「家屬不願被打擾」為由勸退。同時製作公司避重就輕與幕後資金都備受質疑。

